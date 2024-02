Międzynarodowa konfrontacja w rozgrywkach LNBA

0 A A

Tym razem na parkietach LNBA rywalizowali tylko przedstawiciele Konferencji B (fot. DW)

AT Vision pokonało Da GG i wskoczyło do czołowej czwórki Konferencji B rozgrywek LNBA. AT Vision w tym spotkaniu popisało się niesamowitą ambicją, bowiem przez większość czasu na prowadzeniu był zespół Da GG.

