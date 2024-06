Najlepsze uczelnie nagrodzone podczas gali Akademickich Mistrzostw Województwa Lubelskiego

Impreza, która odbywała się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym można uznać za bardzo udaną i stanowi nowy standard w sporcie akademickim. Nagrodzono na niej nie tylko władze poszczególnych uczelni, ale przede wszystkim doceniono poszczególnych zawodników, trenerów czy organizatorów imprez.

– Jest to nasza sztandarowa impreza. Cieszy mnie tak liczna obecność Państwa na Gali AMWL. Świadczy to o tym, że sport akademicki jest dla Państwa bardzo ważny. Za nami siedemnasta edycja Akademickich Mistrzostw Województwa Lubelskiego. To dwadzieścia pięć dyscyplin rozegranych w ramach tych mistrzostw. Mieliśmy ponad 3500 uczestników, co nas ogromnie cieszy – mówił Paweł Danielczuk, prezes Klubu Środowiskowego AZS Lublin.

Sezon 2023/2024 Akademickich Mistrzostw Województwa Lubelskiego zakończył się triumfem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lubelska uczelnia odniosła dość przekonujący triumf, bo przewaga nad drugim w klasyfikacji Uniwersytetem Medycznym w Lublinie wyniosła aż 51 pkt. Trzecią pozycję zajęła Politechnika Lubelska.

– Bardzo cieszymy się, że nasz klub ponownie walczy o najwyższe laury i potrafimy utrzymać wysoki poziom. W tym roku wszyscy studenci czy trenerzy zmobilizowali się i wystartowaliśmy praktycznie we wszystkich konkurencjach. Cieszą chociażby dyscypliny indywidualne, takie jak badminton, lekkoatletyka czy pływanie. Tworzymy kompletny model i sport wyczynowy uzupełnia się znakomicie ze sportem akademickim – mówi Rafał Walczyk, prezes AZS UMCS Lublin.

– Niezmiernie cieszę się, że po raz siedemnasty Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wygrał rywalizację w ramach Akademickich Mistrzostw Województwa Lubelskiego. Dokonał tego będąc najlepszym w siedemnastu dyscyplinach. Wiem, że Uniwersytet Medyczny w Lublinie jest tuż za nami, choć w tym roku powiększyliśmy przewagę. Ten sukces, który zawdzięczamy studentom i pracownikom wpisuje się w tegoroczny jubileusz 80-lecia UMCS. Mamy też wielkie marzenie, aby wreszcie doczekać się pełnowymiarowej hali sportowej – mówił ze sceny prof. Arkadiusz Bereza, Prorektor ds. ogólnych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

– Chciałabym pogratulować dzisiejszym laureatom oraz wszystkim zawodnikom, którzy brali udział w zawodach. Za ich ciężką pracę, za poświęcony czas, aby móc realizować swoje pasje. Cieszymy się, że Państwo wybrali województwo lubelskie, że Państwo studiują w województwie lubelskim. Z dumą wspieramy sport – zaznaczała Agnieszka Drozd-Bownik, Dyrektor Departamentu Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.