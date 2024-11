Otylia Jędrzejczak odwiedziła Chełm

– Rok temu dzieci zdecydowały o tym, że powstał pierwszy w kraju mural, który prezentuje moją postać. Cieszę się, że zawitaliśmy tutaj do Chełma. Z projektem Otylia Swim Tour podróżujemy po kraju od dziesięciu lat i jestem dumna, że możemy przekazywać wiedzę dzieciom i rodzicom. Mam nadzieję, że przeniesie się to w przyszłości na rezultaty sportowe, a jak nie sportowe, to życiowe, bo hasło przewodnie Fundacji brzmi „Zostań Mistrzem Życia” – mówi Otylia Jędrzejczak.

Zajęcia przy okazji Otylia Swim Tour odbywały się na basenie oraz w sali gimnastycznej. Uczestniczyło w nich ponad sto dzieci z chełmskich szkół. Przy okazji rodzice mogli posłuchać wykładów psychologa sportowego oraz dietetyka.

– Czynnymi uczestnikami Otylia Swim Tour od samego początku byli rodzice. To dla mnie było bardzo ważne, żeby rodzice pozyskiwali wiedzę od psychologa i dietetyka. Szczególnie w tych czasach, gdy wiele badań pokazuje, że dzieci nie tylko rezygnują z aktywności fizycznej, ale przede wszystkim rezygnują też z udziału w lekcjach w szkole, a ich poczucie wartości i ich zdrowie psychiczne nie jest w dobrym stanie, wykład z panią psycholog czy z panią dietetyk jest niezwykle ważny. Bardzo często podkreślam, że nie chcę widzieć rodziców na pływalni czy sali gimnastycznej, a na Sali wykładowej. Mają czerpać wiedzę, zadawać pytania, żeby było im łatwiej kształtować młodego człowieka na mistrza życia – dodaje Jędrzejczak.