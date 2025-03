Patricia Lima nową zawodniczką PGE MKS FunFloor Lublin

W kontekście obecnego sezonu bardzo istotnym wydarzeniem było pokonanie we wtorkowy wieczór KPR Gminy Kobierzyce. To zwycięstwo pozwoliło podopiecznym Pawła Tetelewskiego utrzymać nadzieje na odzyskanie tytułu mistrzyń Polski. Wprawdzie strata lubelskich szczypiornistek do KGHM Zagłębie Lubin będzie po weekendzie wynosiła prawdopodobnie 6 pkt, to warto podkreślić, że ten dystans jest wciąż do odrobienia w bezpośrednich spotkaniach. Kobierzyce, wciąż myśląc o złocie, takiego komfortu już nie mają, dlatego celem ekipy z Dolnego Śląska pewnie jest już tylko wyprzedzenie lublinianek.

W klubie zadbano również o nadchodzący sezon i ogłoszono zakontraktowanie Patrici Limy. Portugalska środkowa rozgrywająca jest obecnie zawodniczką Club Balonmano Feminino Malaga Costa Del Sol, czyli obecnego wicelidera ligi hiszpańskiej. Lima w 19 meczach tego sezonu ligowego wpisała się na listę strzelczyń 44 razy. - To zawodniczka, która ma dosyć dobre warunki fizyczne, bo jak na środkową 178 cm wzrostu to dużo. Jest to dobrze zbudowana, wysoka dziewczyna, która potrafi grać w obronie. To przeważyło szalę na rzecz tego, że jest z nami. To ponadto zawodniczka dysponująca fajnym, urozmaiconym rzutem z podłoża. Umie grać na zwodzie, współpracować z rozegraniem i obrotem. Myślę, że to kompletna środkowa. Jest ponadto doświadczona i sądzę, że tym doświadczeniem też nam będzie pomagać – mówi Paweł Tetelewski, opiekun PGE MKS FunFloor.

- Uważam się za gracza zespołowego. Jestem środkową rozgrywającą, która lubi sprawiać, że taktyka działa. Lubię ładną, dobrze zagraną i prostą grę. Pracuję dla siebie, ale przede wszystkim dla drużyny. Myślę, że MKS Lublin to klub o bardzo dobrych strukturach, który mocno inwestuje w piłkę ręczną kobiet. Gdy pojawiło się zainteresowanie, dowiedziałam się trochę o nim i słyszałam same dobre rzeczy. Nie mogłam odrzucić tej oferty. Jestem bardzo szczęśliwa, że będę częścią takiego zespołu jak PGE MKS FunFloor Lublin. Nie mogę się doczekać, aby dołączyć do drużyny i pomóc jej wygrywać mecze – mówi Patricia Lima.

Warto podkreślić, że Lima ma olbrzymie międzynarodowe doświadczenie, ponieważ od wielu lat gra na poziomie europejskich pucharów. Nowa środkowa PGE MKS FunFloor regularnie reprezentuje też swój kraj. Na ubiegłorocznych mistrzostwach Europy zdobyła dla Portugalii pięć goli. Trzy z nich to trafienia przeciwko reprezentacji Polski, która pokonała rywalki 22:21. Dla narodowej kadry Portugalii rozegrała łącznie 58 meczów, w których zdobyła 95 goli.

Transfer Limy prawdopodobnie tylko wzmocni spekulacje związane z postacią Aleksandry Olek. W przestrzeni medialnej kołową PGE MKS FunFloor łączy się w przyszłym sezonie z grą w rumuńskim HC Dunarea Braila.