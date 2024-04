Pierwsza próba sił Edach Budowlanych Lublin

Drużyny sąsiadują w tabeli. Ogniwo zajmuje trzecie, a Edach Budowlani czwarte miejsce. Zespoły odniosły identyczną liczbę zwycięstw - osiem. Różni je tylko ilość porażek.

Ogniwo trzykrotnie schodziło z boiska pokonane, lublinianie - czterokrotnie. Ekipa z Sopotu ma o trzy punkty więcej (38). Bezpośrednie starcie jest ważne dla obu zespołów. Gdyby dziś zakończyła się runda rewanżowa, to w walce o brązowy medal Ogniwo zmierzyłoby się właśnie z Edach Budowlanymi. Gospodarzem tzw. małego finału byłaby drużyna z Sopotu. Sobotni mecz będzie zatem pierwszą próbą sił przed starciem o brąz.

Oprócz spotkania w Sopocie lublinian czekają jeszcze trzy mecze: z ORLEN Orkanem Sochaczew, Drew Pal 2 RC Lechią Gdańsk i RzKS Juvenia Kraków.

- Każde z tych spotkań jest ważne. Im mniej zostanie ich do rozegrania, tym szybciej będą wyjaśniać się kolejne niewiadome: kto zagra o złoty, a kto o brązowy medal - tłumaczy szkoleniowiec Edach-Budowlanych Andrzej Kozak.

Z jednej strony lublinianie patrzą w górę tabeli myśląc o zajęciu jak najwyższego miejsca przed walką o medale, z drugiej powinni spoglądać za siebie. Po piętach depcze im bowiem Awenta Pogoń Siedlce, która zgromadziła 29 punktów, zaledwie o sześć mniej.

- Przegranie meczu w Sopocie niczego nam jeszcze nie przekreśla, ale musimy jednak pamiętać, że może zbliżyć się do nas drużyna z Siedlec. Z Pogonią mamy niekorzystny bilans spotkań, w obecnym sezonie dwukrotnie przegraliśmy. W przypadku identycznej liczby zdobytych punktów będziemy niżej w tabeli. Może nawet dojść do tego, że liczyć się będą tzw. punkty bonusowe. Dlatego jedziemy do Sopotu walczyć o zwycięstwo z tzw. bonusem ofensywnym, a nie defensywnym, przyznawanym za porażkę liczbą punktów siedem lub mniejszą. Ogniwo to już nie taka sama ekipa, która nie tak dawno świętowała sukcesy. W naszym zespole jest potencjał na wygranie w Sopocie za pięć punktów, jednak wszystko zweryfikuje boisko - mówi Kozak.

Pary 14. kolejki: Ogniowo Sopot - Edach Budowlani Lublin * KS Budowlani WizjaMed Łódź - RzKS Juvenia Kraków * Awenta Pogoń Siedlce - RC Arka Gdynia * pauzują: Drew Pal 2 RC Lechia Gdańsk i ORLEN Orkan Sochaczew * BUDO 2011 Aleksandrów Łódzki wycofali się z rozgrywek przed rundą wiosenną.