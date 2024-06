Pierwsze medale podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży przyznane

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży to zmagania sportowców z całego kraju. Oni są na początku swojej kariery, ale już odebrali trochę profesjonalnego treningu, więc są odpowiednio ukierunkowani. To sprawia, że poziom rywalizacji jest naprawdę wysoki – powiedział Paweł Danielczyk, prezes Lubelskiej Unii Sportu, która jest organizatorem zmagań.

– To oczywiście bardzo duże wyzwanie organizacyjne, bo w sumie gościć będziemy prawie sześć tysięcy sportowców, trenerów, sędziów i delegatów. Ogromnie cieszę się, że termin olimpiady zbiega się z igrzyskami olimpijskimi w Paryżu, co jeszcze bardziej podnosi prestiż tego wydarzenia. Bardzo dziękuję za wsparcie, które otrzymujemy z Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz lokalnych samorządów, gdzie odbędą się poszczególne zawody z miastem Lublin na czele – dodaje Paweł Danielczuk.

Najwięcej dyscyplin, bo aż siedem, gościć będzie Lublin, gdzie odbędzie się rywalizacja w kolarstwie BMX, lekkoatletyce, pływaniu synchronicznym, pływaniu, piłce wodnej, rugby i wspinaczce sportowej. Cztery dyscypliny ugości Zamość (łucznictwo, piłka ręczna plażowa mężczyzn, koszykówka 3x3 kobiet i tenis), trzy Kraśnik (piłka ręczna plażowa kobiet, koszykówka 3x3 mężczyzn i triathlon), a po jednej Tomaszów Lubelski (piłka nożna kobiet), Szczebrzeszyn (piłka nożna kobiet), Bełżyce (piłka nożna mężczyzn), Poniatowa (piłka nożna mężczyzn), Chełm (piłka siatkowa plażowa kobiet), Biała Podlaska (piłka siatkowa plażowa mężczyzn), Biłgoraj (podnoszenie ciężarów) i Powiat Kraśnicki (kolarstwo szosowe). Część rozgrywek odbędzie się poza terenem województwa lubelskiego. Rywalizacja w golfie odbędzie się w Kalinowie (Lubuskie), hokeju na trawie w Gąsawie (Kujawsko-Pomorskie), jeździectwie wkkw w Strzegomiu (Dolnośląskie), kajakarstwie klasycznym w Poznaniu (Wielkopolskie), kajakarstwie slalomowym w Drzewicy (Łódzkie), kolarstwie torowym w Pruszkowie (Mazowieckie), skokach do wody w Łodzi (Łódzkie), strzelectwie sportowym w Bydgoszczy (Kujawsko-Pomorskie), wioślarstwie w Kruszwicy (Kujawsko-Pomorskie), a żeglarstwie w Dziwnowie (Zachodniopomorskie).

I chociaż sportowcy rywalizują już od pewnego czasu na arenach naszego województwa, to oficjalne otwarcie jest zaplanowane na 5 lipca o godz. 19 w lubelskim Centrum Spotkania Kultur. Rywalizacja zakończy się 29 sierpnia.

– Bardzo cieszymy się, że możemy być uczestnikiem tego wydarzenia. To duża promocja naszego regionu. Dla młodzieży to okazja do integracji, zwłaszcza po okresie pandemii – mówi Jarosław Kwasek, członek zarządu województwa lubelskiego.

Medale rozdano w Bytomiu i Zamościu

Na pierwszy ogień poszła wspinaczka sportowa, która była rozgrywana jednak poza terenem województwa lubelskiego. Areną zmagań była ścianka Centrum Sportów Wspinaczkowych i Siłowych Skarpa Bytom.

We wspinaniu się na czas najlepsi byli Daria Zając z Klubu Sportowego Skarpa Bytom oraz Antoni Marcisz Klubu Sportowego Korona. Prowadzenie padło łupem kolejnej przedstawicielki gospodarzy – Zofii Dobrzańskiej. U panów najlepszy był Antoni Kalinowski z Klubu Wspinaczkowego Agama. W boulderingu triumfowali Maja Juścińska z Klubu Wysokogórskiego Trójmiasto oraz Jakub Smoszna z Uczniowskiego Klubu Sportowego Lider.

Na terenie naszego regionu medale rozdano już w Zamościu, gdzie odbył się turniej piłki ręcznej plażowej. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę zmagania były bardzo zacięte, o czym świadczy fakt, że mnóstwo spotkań kończyło się serą shoot-out’ów. W turnieju dziewcząt triumfowała ekipa województwa śląskiego, która w finale pokonała 2:0 mazowieckie. Brąz przypadł województwu kujawsko-pomorskiemu, które w meczu o 3 miejsce wygrało 2:0 z województwem dolnośląskim. Gospodynie zakończyły zmagania na 7 pozycji. U chłopców województwo kujawsko-pomorskie w finale pokonało 2:0 mazowieckie. Brąz wywalczyła Wielkopolska, która w małym finale pokonała 2:0 województwo pomorskie.

W piątek i sobotę kibicom swoje umiejętności zaprezentują koszykarki 3x3, które będą rywalizować w Zamościu. Boisko zostanie rozłożone na Rynku Wielkim. W przypadku złej pogody uczestniczy przeniosą się do hali OSiR przy ul. Królowej Jadwigi.

W piątek w Kraśniku walczyć będą pięcioboiści, a areną zmagań będą obiekty OSiR przy ul. Żwirki i Wigury. Najbliższe dwa dni to również zmagania piłkarek i piłkarzy nożnych. Panie rywalizują w Szczebrzeszynie oraz Tomaszowie Lubelskim, a panowie w Bełżycach i Poniatowej.

Przez cały weekend będą walczyć także specjaliści od piłki wodnej oraz siatkówki plażowej. Siatkarki pojawią się w Świdniku na terenie Parku Avia przy ul. Fabrycznej. Siatkarze grać będą w Białej Podlaskiej na obiektach ZSO nr 2 przy ul. Leszczynowej. Areną rywalizacji w piłce wodnej będzie Aqua Lublin.