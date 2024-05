Az-Bud Komarówka Podlaska urwała punkt liderowi, komplet wyników bialskiej klasy okręgowej

Unia Żabików nie miała problemów z odniesieniem pewnego zwycięstwa nad drużyną Bad Boys Zastawie. Już do przerwy goście prowadzili 3:0.

– Był to spokojny mecz, wygrany przez nas pewnie. Dopisujemy cenne trzy punkty – mówi trener Unii Artur Dadasiewicz. Chyba cudem nazwiemy to, że w ogóle udało nam się zebrać na to spotkanie i w ogóle je rozegrać. Mieliśmy długi weekend i zawodnicy powyjeżdżali. W takich okolicznościach na boisku szału nie było – mówi Andrzej Zarzycki, szkoleniowiec Bad Boys Zastawie.

Bad Boys Zastawie – Unia Żabików 2:6 (0:3)

Bramki: Kajda (68), Mróz (85) – Bednarczyk (8, 90), Pawelec (21, z karnego 24), Prusak (54), Koczkodaj (56).

Bad Boys: Kiełczykowski – Świętochowski, Marcin Cizio, Śledź, Czernic, A. Wołoszka (65 Mróz), Pilich, Rosłoń, Kajda, R. Wołoszka, Król.

Żabików: Stężała – Pieńko, Błyskun, Palica (68 Pliszka), Jaroszyński, Bednarczyk, Drygiel (72 Kępa), Koczkodaj (63 Wachnik), Pawelec, Prusak, Antoniuk.

Prowadzące w tabeli rezerwy Podlasia Biała Podlaska straciły cenne dwa punkty w wyjazdowym meczu z Az-Bud Komarówka Podlaska. Mecz był wyrównany, a kibice nie zobaczyli goli. Spotkanie stało na dobrym poziomie piłkarskim, obie drużyny miały okazje do strzelenia goli. Momentami zabrakło skuteczności, czasami trochę szczęścia.

– Obie ekipy pokazały, że potrafią grać w piłkę. Postawiliśmy się liderowi, odczuwamy niedosyt gdyż mieliśmy okazje na zdobycie bramki. Z drugiej strony remis jest wynikiem sprawiedliwym – mówi szkoleniowiec Az-Bud Dawid Patkowski.

Az-Bud Komarówka Podlaska – Podlasie II Biała Podlaska 0:0

Az-Bud: Bijata – Derlukiewicz, Kania, Praszczak, Sokołowski, Bogucki, Lipiński, Barańczuk (57 Jakubiuk), Korol, Borkowski (68 Mróz), Paczuski.

Podlasie II: Dejneka – Stalewski, Sawczuk, M. Chazan, Hawryluk, Sikora, Perkowski, Masarz, Lewczuk, Buraczewski, Bartnikowski.

Pozostałe wyniki 23. kolejki

ŁKS Łazy – Orlęta II Radzyń Podlaski 4:2 (Smyk 10, 38, Zborowski 31, Rożen 69 – Aleksandrowicz 44, Wardziak z karnego 55). Czerwona kartka: Łukasz Ebert (Łazy) w 46 min, za drugą żółtą * Victoria Parczew – Tytan Wisznice 13:2 (Gryczuk 2, 24, z karnego 26, 42, Chomiuk 6, 10, 17, 31, Waniowski 33, 37, 69, 80, 81 - Pajdosz 21, Iwaniuk z karnego 82) * Kujawiak Stanin – Lutnia Piszczac 2:7 (Zabłocki 33, Bednarczyk z karnego 90 - Hawryluk 4, 43, Tuttas 18, Giś 51, Ramotowski 70, 73, Fronczek 80) * Orzeł Czemierniki – LKS Milanów 2:1 (Waniowski 13, Kołtuniewicz 89 - Łoziński samobójcza 53) * Młodzieżówka Radzyń Podlaski - Unia Krzywda 3:5 (Lecyk 33, 42, Zieliński 84 - Rosłoń 8, 19, Szlaski 45 + 1, Kryczka 72, 78). Czerwona kartka: Mariusz Lecyk (Młodzieżówka) w 70 min, za drugą żółtą * Sokół Adamów – Orlęta Łuków 1:5 (Dzido 85 - Chojniak 38, Jaworski 51, 65, Wysokiński 52, Kłoda 55). W 61 min Rafał Jaworski (Orlęta) nie wykorzystał rzutu karnego (obronił brakarz Sokoła). W 75 min Jakub Nowicki (Sokół) nie wykorzystał rzutu karnego (obronił bramkarz Orląt). Czerwona kartka: Marcin Sokołowski (Sokół) w 9 min, za faul.