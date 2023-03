Efektowne zwycięstwo lidera. Grała Keeza bialska klasa okręgowa

Prowadzący w tabeli Grom Kąkolewnica nie miał najmniejszych problemów z pokonaniem zajmującego ostatnie miejsce w tabeli LZS Dobryń. Gospodarze podzielili sobie strzelanie. W pierwszej połowie zdobyli trzy bramki, tyle samo w drugiej. Klasycznego hat-tricka ustrzelił dla miejscowych Mariusz Nurzyński. Piłkarz zasilił kadrę Gromu z Orląt Łuków. - Nasze zwycięstwo mogło być bardziej okazałe. Cieszy fakt, że w tym spotkaniu zagrało aż sześciu naszych wychowanków. Z kolei trzech zadebiutowało na poziomie ligi okręgowej. To 16-, 17-latkowie. W bramce wystąpił Filip Gomółka, a w polu Wiktor Kalenik i Szymon Dobrowolski. Życzę naszemu przeciwnikowi jak najlepiej w rundzie rewanżowej - utrzymania w lidze okręgowej - mówi Edmund Koperwas, szkoleniowiec Gromu.

Grom Kąkolewnica – LZS Dobryń 6:0 (3:0)

Bramki: Samociuk (15), Piwowar (32, 37), Nurzyński (46, 55, 57).

Grom: Kaczmarek (74 Gomółka) - Nurzyński, Piwowar (57 Tkaczyński), R. Zieliński (68 Kalenik), P. Zieliński (67 Dobrowolski), Samociuk (77 Ozimiński), Rycaj, Płudowski, Marczuk, Kosel, Kanatek (65 Kot).

Dobryń: Michaluk - Kozłowski, Kozakiewicz, Selewoniuk, Snochowski, Bielecki (71 Biegajło), Starostka, Demidziak, Sidoruk, Korneluk, Kot.

Po zwycięstwie w poprzedniej kolejce z Młodzieżówką Radzyń Podlaski (2:1) Unia Żabików musiała przełknąć gorycz pierwszej porażki w rundzie rewanżowej. Tym razem podopieczni trenera Artura Dadasiewicza przegrali 0:2 z zespołem Az-Bud Komarówka Podlaska 0:2. Już w drugiej minucie miejscowi stracili bramkę. Strzelcem był Kacper Zieniuk. Goście wygrali drugi mecz z rzędu. Przed tygodniem pokonali na swoim boisku Orła Czemierniki 2:1. - Był to dla nas bardzo ważny mecz. Było w nim bardzo dużo walki z obu stron. I my, i gospodarze, mieli swoje sytuacje strzeleckie. My je wykorzystaliśmy. Wygraliśmy walkę na trudnym i ciężkim boisku. Zwycięstwo przesunęło nas w górę ligowej tabeli - mówi Witalij Mielniczuk, szkoleniowiec gości. - Szybko stracona przez nas bramka, po błędzie w pilnowaniu zawodnika, zmusiła nas do gry atakiem pozycyjnym. Nasze boisko nie jest za dobre, a więc nie bardzo piłka chciała wpaść do bramki – tłumaczy opiekun Unii Żabików Artur Dadasiewicz.

Unia Żabików - Az-Bud Komarówka Podlaska 0:2 (0:1)

Bramki: K. Zieniuk (2), Bednarczyk (86 samobójcza).

Czerwona kartka: Robert Praszczak (Az-Bud) w 88 min, za drugą żółtą.

Żabików: Dąbkowski - Pieńko, Błyskun, Bednarczyk, Kozłowski, Semeniuk (63 Pawelec), Koczkodaj, Prusak (63 Kacper Borkowski), Ptaszyński, Wachnik, Golec.

Az-Bud: Bierdziński - Kania, Karol Borkowski, Praszczak, Sokołowski, Daniłko, Barańczuk (75 Klimiuk), K. Zieniuk (87 Osypiuk), Bogucki (80 + 2 A. Zieniuk), Borowski, Paczuski (60 Mróz).

Wyniki pozostałych spotkań 17. kolejki: Młodzieżówka Radzyń Podlaski - Unia Krzywda 0:4 (Kobojek 8 samobójcza, A. Białach 35 z karnego, 75 z karnego, Rosłoń 79) * LKS Agrotex Milanów - Sokół Adamów 2:0 (Łotys 45, Wrzosek 75 samobójcza) * Orzeł Czemierniki - Kujawiak Stanin 1:2 (Kaliński 38 - Osiak 25 z karnego, 90 + 2 z karnego). W 10 min Daniel Osiak (Kujawiak) nie wykorzystał rzutu karnego (obronił bramkarz); w 36 min Aleks Kaliński (Orzeł) nie wykorzystał rzutu karnego (obronił bramkarz) * Tytan Wisznice - ŁKS Łazy 1:1 (Jakubiuk 26 - Wysokiński 69) * Lutnia Piszczac – Bad Boys Zastawie 3:0 (Hołownia 12, 80, Tuttas 50) * Victoria Parczew - Absolwent Domaszewnica 4:0 (Syryjczyk 15, 28, Chomiuk 40, Walicki 41). Czerwona kartka: Damian Kamiński (Victoria) w 89 min, za drugą żółtą.