ŁKS Łazy przegrał z Unią Żabików. Wyniki bialskiej klasy okręgowej

W środę 30 kwietnia Az-Bud Komarówka Podlaska tylko zremisował na wyjeździe z LZS Sielczyk 2:2. Z kolei rezerwy Podlasia Biała Podlaska straciły komplet punktów przegrywając u siebie z Sokołem Adamów (3:4). W bezpośrednim starciu jedni i drudzy marzyli o rehabilitacji.

Faworytem byli gospodarze, który zajmowali w tabeli czwartą lokatę. Goście plasowali się dwie pozycje niżej z 11 punktami mniej na koncie od rywala. Po końcowym gwizdku w lepszych nastrojach byli przyjezdni, którzy wrócili do domu z kompletem punktów po zwycięstwie 1:0. Jedynego gola strzelił w drugiej połowie Marcin Sawczuk.

- Wygrywamy bardzo ciężki mecz. Zarówno my, jaki i przeciwnicy stworzyliśmy po kilka dogodnych sytuacji do zdobycia bramki. Jednak to my po wyrównanym spotkaniu ostatecznie możemy cieszyć się z trzech punktów zdobytych na bardzo trudnym terenie - mówi szkoleniowiec Podlasia II Biała Podlaska Maciej Oleksiuk.

- Początek spotkania należał do gości, którzy stworzyli kilka groźnych okazji. Po zmianach w drugiej połowie przycisnęliśmy gości, jednak nie udokumentowaliśmy tego zdobyciem bramki. Za to rywale trafili po rozegraniu z rzutu wolnego. Remis byłby wynikiem sprawiedliwym, choć druga część spotkania zdecydowanie należała do nas - ocenia Cezary Szczerkowski, drugi trener Az-Bud Komarówka Podlaska.

Az-Bud Komarówka Podlaska - Podlasie II Biała Podlaska 0:1 (0:0)

Bramka: Sawczuk (84).

Az-Bud: Bierdziński - Grochowski, Kania, Barańczuk (55 Mitura), Sokołowski, Szymański, Wardziak (55 Samociuk), Paczuski (62 K. Zieniuk), Bogucki (67 Jędrzejewski), Borkowski (70 Domański), Korol (67 Osypiuk).

Podlasie II: Myć - M. Chazan, P. Chazan, Gryciuk, Stalewski, Grzejszczak, Kaszkiel, Zduńczyk (64 Masarz), Wojdat, Sawczuk, Siemieniuk.

Po wygranej w poprzedniej serii spotkań z Podlasiem II Biała Podlaska Sokół Adamów dopisał kolejny komplet punktów. Tym razem podopieczni Andrzeja Zarzyckiego pokonali rezerwy Orląt Radzyń Podlaski 3:1.

- Do strzelenie pierwszego gola mecz był zacięty. Dobrze zabezpieczaliśmy nasze tyły. Bramka na 2:0 trochę nas uspokoiła, po zmianie stron, już po 3:0 mieliśmy co najmniej pięć tzw. stuprocentowych sytuacji. Szkoda, że zawiodła skuteczność - mówi Andrzej Zarzycki, szkoleniowiec Sokoła.

- Gospodarze byli lepsi i wygrali zasłużenie. Mamy swoje problemy kadrowe, drużyna jest młoda, już z konieczności grają w niej juniorzy młodsi. Potrzebujemy czasu na zgrywanie zespołu - mówi Edmund Koperwas, trener Orląt II Radzyń Podlaski.

Sokół Adamów - Orlęta II Radzyń Podlaski 3:1 (2:0)

Bramki: Bosek (40), Sikora (45 + 2), Dołęga (52) - Drygiel (75).

Sokół: Dzido - Kula, Wrzosek, Walo, Mich, J. Nowicki, A. Nowicki, Peczko, Bosek, Dołęga, Sikora.

Radzyń II: K. Ratajczyk - Migal, Borysiuk, Paszkowski, Magier (46 Chudek), Sz. Ratajczyk (46 Marcel Mitura), Głowniak, Drygiel, Piszcz, Burdon (59 Kaliszuk), Aleksandrowicz.

Unia Żabików wróciła do domu z kompletem punktów. Podopieczni Artura Dadasiewicza pokonali na wyjeździe ŁKS Łazy 2:0, zdobywając bramki w końcówce spotkania. Na 1:0 zza pola karnego celnie przymierzył Bartosz Kozłowski w 88 minucie.

Warto dodać, że nosa miał szkoleniowiec Unii. Trener Dadasiewcz wprowadził Kozłowskiego na boisko w 76 minucie, za Damiana Drygla. Zmiennik miał tez udział przy drugim golu, już w doliczonym czasie. Kozłowski wykonał rzut różny, a w zamieszaniu podbramkowym Przemysław Bednarczyk wpakował piłkę do sitaki bramki gospodarzy.

- Pierwsza połowa należała do gospodarzy, druga już do nas. Mieliśmy swoje okazje, które już wcześniej powinny zakończyć się golami - mówi trener Unii Żabików Artur Dadasiewicz.

Walczący o utrzymanie Absolwent Domaszewnia pokonała LZS Sielczyk 4:1.

- Oba zespoły było mocno osłabione, co związane było z długim majowym weekendem. Mieliśmy swoje sytuacje, które wykorzystaliśmy. Wygrana mogła być jeszcze wyższa - mówi Robert Różański, szkoleniowiec Absolwenta Domaszewnica.

- Absolwent stworzył więcej sytuacji od nas, wygrał zasłużenie. Gratuluję gościom trzech punktów - mówi trener LZS Sielczyk Michał Kwiecień.

Pozostałe wyniki: ŁKS Łazy - Unia Żabików 0:2 (Kozłowski 88, Bednarczyk 90 + 2). Czerwona kartka: Łukasz Ebert (ŁKS) w 90 min, za drugą żółtą * Absolwent Domaszewnica - LZS Sielczyk 4:1 (Junior 43, Orosco 54, D. Pioruński 78, Skiba 90 + 4 - M. Dorosz 75) * Orzeł Czemierniki - LKS Milanów 2:3 (Fijałek 82, Bożym 89 - Ostapiuk 22, 66, Mazurek 43). W 57 minucie Krystian Pawlina (Milanów) nie wykorzystał rzutu karnego (obronił bramkarz Orła) * Unia Krzywda - Grom Kąkolewnica 1:2 (Hryciuk 56 - Moczulski 11, Kanatek 62) * Kujawiak Stanin - Orlęta Łuków 1:4 (Bednarczyk 43 - Chojniak 22, 71, Dajos z karnego 35, Mućko 73) * Victoria Parczew - Lutnia Piszczac 0:1 (Magier 32).