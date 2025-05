Inwestycja na torach. Pociąg przez Zamość nie pojedzie

Warta ok. 130 mln zł inwestycja jest w toku. Jej zakończenie przewidziano dopiero na rok 2026. Gdy wszystko zostanie sfinalizowane, będzie nowocześniej, a pociągi zaczną kursować pod kontrolą systemów komputerowych. Póki co jednak, prace trwają i co jakiś czas powodują pewne komplikacje dla podróżnych jadących w kierunku Zamościa i dalej Hrubieszowa. Tak będzie też od dzisiejszego wieczora.

Pociąg Intercity Hetman z Krakowa dojedzie po torach tylko do stacji Stalowa Wola Rozwadów. Tutaj pasażerowie będą już przesiadać się w autobusową komunikację zastępczą. I tak ma być do najbliższej niedzieli. Z kolei od wtorku 6 maja do poniedziałku 12 maja autobusy z Hrubieszowa m.in. przez Zamość mają dowozić podróżnych do Stalowej Woli.

Także od dzisiaj do autobusów będą się musieli przesiadać ci, którzy w podróż pojadą pociągiem IC Górski kursującym ze Świnoujścia do Hrubieszowa. Komunikacja zastępcza będzie obowiązywała na odcinku między Rejowcem a Hrubieszowem.

Co ważne, rozkład jazdy transportu samochodowego nieco równi się od tego kolejowego. Szczegóły można sprawdzić na Portalu Pasażera.

Na pocieszenie można dodać, że to najprawdopodobniej już ostatni etap utrudnień związanych z kolejową inwestycją na powyższych odcinkach. W następnych fazach wymiana rozjazdów ma być prowadzona na stacjach Zamość, Miączyn, Werbkowice i Hrubieszów Miasto.

Jak informowały swego czasu PKP PLK, dzięki stworzeniu lokalnego centrum sterowania ruchem podróżowanie będzie bezpieczniejsze. Dyżurni będą z niego na monitorach komputerów obserwować obserwować pociągi przejeżdżające przez stacje Zawada, Zamość, Zamość Szopinek, Jarosławiec, Ładownia Miączyn, Werbkowice, Hrubieszów, Zamość Bortatycze. Mają ponadto mieć nadzór nad sześciowa przejazdami kolejowo-drogowymi.

Urządzenia odpowiedzialne za samoczynne zamykanie rogatek zostaną zamontowane w Zamościu na ul. Błonie, ul. Męczenników Rotundy, ul. Okopowej, ul. Partyzantów i ul. Legionów oraz w Werbkowicach na ul. Kolejowej.