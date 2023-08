Lutnia i Az-Bud z punktami, udany debiut Dariusza Solnicy i komplet wyników bialskiej klasy okręgowej

Gospodarze przystępowali do rywalizacji po wyjazdowej porażce z Lutnią Piszczac 2:5, goście zaś w drugiej serii gier mieli wolne. Powodem było nie zjawienie się Tytana Wisznice.

– Już wiemy, że to spotkanie mamy rozegrać w terminie środowym, choć nie znamy jeszcze daty. Oficjalnym powodem nieobecności Tytana był zepsuty autobus – tłumaczy Zbigniew Lamek, trener Unii Krzywda.

W Parczewie Unia wykorzystała swoje okazje. – Do przerwy powinniśmy prowadzić nawet 3:0. Po przerwie strzeliliśmy drugiego gola. Później do naszej gry wkradł się chaos, a gospodarze dążyli do zdobycia bramek. Ostatecznie wygraliśmy 3:1. Dominowaliśmy w meczu – relacjonuje Lamek. – Mamy spore problemy kadrowe, w wyjściowym składzie zagrało czterech juniorów. Również na zmiany, z nielicznymi wyjątkami, wchodzili młodzi zawodnicy. Proste błędy w defensywie sprawiły, że traciliśmy bramki – tłumaczy trener Victorii Robert Różański.

Victoria Parczew – Unia Krzywda 1:3 (0:1)

Bramki: Kozłowski (89) – Rosłoń (10, 80), Kryczka (49).

Victoria: Krzewski – Bancerz (68 Dąbrowski), Tokarzewski, Kozłowski, W. Lewczuk, Semeniuk, Osieleniec, Sapała (46 Kamiński), E. Waniowski (46 Chomiuk), Matejczuk (60 Domański), Mroczek (82 Panasiuk).

Krzywda: Adamczyk – Chmiel (76 Pszczółkowski), A. Białach (46 Rybka), Cieślak, Kamiński (70 K. Białach), Komar (46 Strzyżewski), Filip, Rosłoń (82 Sobczak), Kryczka, P. Bober, G. Piszcz.

Prowadząca w tabeli Lutnia Piszczac wróciła z kompletem punktów po starciu z Sokołem Adamów. To trzecie z rzędu zwycięstwo podopiecznych trenera Mateusza Kacika. – Pojechaliśmy w okrojonym składzie. Szanse w bramce dostał wychowanek Dawid Mućko. Spisał się bardzo dobrze, choć nie miał za wielu okazji do obrony strzałów przeciwnika. Celem było zwycięstwo - mówi trener Lutnii Mateusz Kacik.

Sokół Adamów – Lutnia Piszczac 0:2 (0:1)

Bramki: Hołownia (30), Tuttas (52).

Sokół: Dzido – Miazek, Wrzosek, Skórka, Wierzbicki, Bosek, Nowicki, Pracz, Piotrowski (80 Piotrowski), Beczek (45 Trzaskowski), Baran.

Lutnia: Mućko – Olszewski, Stankiewicz, Wiraszka, Hawryluk, Adamski (85 P. Lipiński), Tuttas, Hołownia (77 j. lipiński), Giś, Opolski, Kuczyński.

Pozostałe wyniki 3. kolejki: Az-Bud Komarówka Podlaska – Kujawiak Stanin 4:0 (Mróz 23, Bogucki 45 + 2, Kania z karnego 67, Korol 77) * Bad Boys Zastawie – Młodzieżówka Radzyń Podlaski 1:2 (Góral 25 – Burda 17, Muszyński 90 + 4) * Orlęta Łuków – Podlasie II Biała Podlaska 4:1 (Chojniak 1, 19, Jaworski 80, 90 – Zalewski 31) * Tytan Wisznice – Unia Żabików 1:4 (Kisiel 42 – Prusak 39, Ptaszyński 55, Koczkodaj 60, 68) * ŁKS Łazy – Orzeł Czemierniki 6:3 (Maciej Ebert 23, Janaszek 41, Mateusz Ebert 60, 86, Wałachowski 65, Szustek z karnego 75 – Fijałek 10, Kula 20, Krzeczkowski 50) * Orlęta II Radzyń Podlaski – LKS Milanów 6:0 (Zieliński 29, Korolczuk 35, 79, Niedziela 45, Bożym 47, Grochowski 57).