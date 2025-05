Lutnia i Orlęta Łuków na remis, pozostałe wyniki bialskiej klasy okręgowej

Mecz w Piszczacu był bardzo emocjonujący, a po jego zakończeniu Lutnia na pewno może czuć pewne rozczarowanie. Rywalizacja dwóch najlepszych ekip bialskopodlaskiej klasy okręgowej rozpoczęła się lepiej dla gospodarzy, bo już w 29 min prowadzenie dał im Dawid Hawryluk.

Orlęta miały swoje sytuacje na doprowadzenie do remisu, ale zrobił to dopiero w doliczonym czasie pierwszej połowy Rafał Jaworski. 25-latek od kilku tygodni jest grającym trenerem Orląt. Obowiązki szkoleniowca przejął od Adriana Świderskiego. Ma na swoim koncie już występy nawet w III-ligowych Orlętach Spomlek Radzyń Podlaski, gdzie w sezonie 2018/2019 był istotnym elementem zespołu.

Po zmianie stron Lutnia ponownie objęła prowadzenie. Tym razem, w 61 min do siatki trafił Norbert Ramotowski, który w przeszłości rozegrał kilka spotkań na poziomie III ligi. Wówczas reprezentował barwy Podlasia Biała Podlaska.

To nie był jednak koniec emocji w Piszczacu, bo w 89 min w Orlętach doszło do zmiany – Piotra Dajosa zastąpił Paweł Sowisz. I chwilę później ten 16-latek sensacyjnie doprowadził do wyrównania. – Mimo okoliczności utraty kompletu punktów nie czuję niedosytu. Remis jest sprawiedliwym rezultatem – przyznał Mateusz Kacik, opiekun Lutni.

Jego podopieczni pozostają liderem tabeli i wydaje się, że mają otwartą drogę do IV ligi. Czy tam zagrają? – Decyzje będą podejmować władze klubu. Pod względem sportowym wydaje mi się, że dalibyśmy sobie radę – mówi szkoleniowiec Lutni.

Lutnia Piszczac – Orlęta Łuków 2:2 (1:1)

Bramki: Hawryluk (29), Ramotowski (61) – Jaworski (45+1), P. Sowisz (90+1).

Lutnia: Kaczmarek - Stankiewicz, Hawryluk, Kuczyński, Hołownia (70 Mackiewicz), Giś, Goździołko, Czarnecki (65 Kapusta), Wiraszka (90+2 Felczak), Ramotowski (65 Stachowicz).

Orlęta: Żmuda – Mateńka, Dajos (89 P. Sowisz), Kąkol, S. Sowisz (82 Osiak), Tomasiak, Chojniak (76 Cisak), Drosio (65 Warowny), Jaworski, Mućko (73 Świerczewski), Szymecki.

Żółte kartki: Gis, Goździołko, Mackiewicz, Stachowicz - Szymecki, Świerczewski. Sędziował: Płandowski. Widzów: 200.

Pozostałe wyniki: Victoria Parczew – Unia Krzywda 4:0 (Waniawski 32, 57, 78, Krzewski 67) * AZ-Bud Komarówka Podlaska – Orlęta II Radzyń Podlaski 10:3 (Grochowski 8, 90, Borkowski 12, 26, 61, Wardziak 16, Paczuski 23, Derlukiewicz 41, Korol 78, Klimiuk 82 – Piszcz 18, 30, Borysiuk 65) * Podlasie II Biała Podlaska – Grom Kąkolewnica 5:1 (Zduńczyk 6, Sawczuk 21, Siemieniuk 69, 87, Wnuk 90 – Mielnik 70) * Kujawiak Stanin – Absolwent Domaszewnica 2:2 (Osiński 2, 8 – Kosk 13, 80) * Sokół Adamów – Unia Żabików 1:2 (Dołęga – Koczkodaj 2) * ŁKS Łazy – LKS Milanów 1:2 (Zarzycki 90+2 – Romaniuk 52, Ostapiuk 90)* Orzeł Czemierniki – LZS Sielczyk 4:0.