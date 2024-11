LZS Sielczyk rozbił Sokoła, 57-letni trener na boisku i 51 bramek w ostatniej kolejce bialskiej okręgówki

Gospodarze podeszli do rywalizacji po serii dwóch kolejnych wygranych. Podopieczni Michała Kwietnia pokonali na swoim boisku ŁKS Łazy 4:1, a na wyjeździe Unię Krzywda 4:3. Beniaminek po raz kolejny wykorzystał atut własnego boiska. Dla debiutanta w rozgrywkach bialskiej klasy okręgowej każdy punkt jest bezcenny. W weekend zdobył aż trzy.

Po pierwszej połowie gospodarze wygrywali 1:0. Bardzo szybko, bo już w pierwszej minucie, gola strzelił Michał Stelmaszuk. – Kto wie jakim wynikiem zakończyłby się mecz gdybyśmy jeszcze w pierwszej części wykorzystali okazje, które mieliśmy – mówi Andrzej Zarzycki, trenera Sokoła Adamów.

W 39 i 45 minucie dwukrotnie pojedynek sam na sam z bramkarzem LZS Sielczyk przegrał Adrian Nowicki. Mecz z beniaminkiem był szczególny dla opiekuna gości Andrzeja Zarzyckiego. Z powodu kłopotów kadrowych szkoleniowiec musiał wybiec na boisko i to już od początku. Trener zagrał w środku pomocy.

– To moja nominalna pozycja. Ostatnio grałem na boisku gdy miałem 40 lat, obecnie mam 57. Nawet nieźle się czułem. Szkoda tylko, że wynik jest niekorzystny. Najważniejsze, że dograliśmy rundę jesienną do końca. Mieliśmy spore kłopoty kadrowe, w ostatnim meczu zabrakło aż dziewięciu zawodników z podstawowego składu. Do gry było tylko 12 piłkarzy. Musimy usiąść i spokojnie zastanowić się, co zrobić aby wiosną było lepiej – mówi Zarzycki.

LZS Sielczyk – Sokół Adamów 4:0 (1:0)

Bramki: Stelmaszuk (1), Bartosiak (46, 64), Kmieć samobójcza (72).

Sielczyk: Łuszczewski – Szydłowski (73 D. Tarkowski), Stelmaszuk, Litwiniuk, Maliszewski (70 Kwapień), Furman, Skrodziuk, Zabielski, Pastuszewski, Kulicki (80 R. Tarkowski), Bartosiak (65 K. Tarkowski).

Sokół: Kmieć – Domański, Jarosław Bosek, Alikowski, Zarzycki, A. Nowicki, J. Nowicki, Kołodziejczyk, Cąkała, Wojtaś, Wysokiński (78 Kurek).

Urządzili sobie ostre strzelanie

W ostatniej kolejce rundy jesiennej drużyny zdobyły 51 bramek. Najwięcej goli obejrzeli kibice w Milanowie, gdzie miejscowy LKS Agrotex podejmował rezerwy Orląt Radzyń Podlaski. Mecz zakończył się remisem 5:5.

Wyniki 15. kolejki: Orzeł Czemierniki – Lutnia Piszczac 2:4 (Kaliński 18, Bożym 33 – Goździołko 40, Giś 45, Hawryluk 55, Tuttas 68) * Grom Kąkolewnica – Victoria Parczew 2:5 (Lesiuk 8, Pryliński 11 – Jemioł 10, E. Waniowski 14, K. Waniowski 22, 47, 54) * Unia Żabików – Az-Bud Komarówka Podlaska 3:4 (Koczkodaj z karnego 60, Palica 65, Wachnik 90 + 4 – Borkowski 11, samobójcza Golec 25, Praszczak – Tracz 57, Bierdziński z karnego 72) * LZS Sielczyk – Sokół Adamów 4:0 (Stelmaszuk 1, Bartosiak 46, 64, Kmieć samobójcza 72) * LKS Agrotex Milanów – Orlęta II Radzyń Podlaski 5:5 (Pawlak 48, Mazurek 54, 65, z karnego 86, Kowalski 88 – Daniłosio 2, Pryimachenko 9, 90 + 5, Grochowski 43, Golec 68) * Orlęta Łuków – Podlasie II Biała Podlaska 3:2 (Jaworski 17, 80, Łukasiewicz 38 – Zduńczyk 69, P. Chazan 90) * Kujawiak Stanin – ŁKS Łazy 6:1 (K. Osiński 18, 54, 55, 85, Stefaniak 35, Bielecki 59 – Janaszek 26). Czerwona kartka: Damian Soćko (Łazy) w 90 minucie, za niesportowe zachowanie * Absolwent Domaszewnica – Unia Krzywda 4:1 (M. Kabat 20, Dudziński 38, Sadło 65, 70 – A. Białach 6).