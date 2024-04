Milanów odwrócił losy meczu, a Orzeł pnie się w tabeli. Wyniki bialskiej klasy okręgowej

Spotkanie LKS Milanów z rezerwami Orląt Radzyń Podlaski obfitowało w zwroty akcji. Po pierwszej połowie gospodarze przegrywali już 0:2. Miejscowi obudzili się po przerwie i strzelili trzy gole. - Nie powinniśmy przegrywać po pierwszej części. Nie wykorzystaliśmy czterech stuprocentowych okazji - mówi kierownik LKS Milanów Marek Burzec. Orlęta II dwukrotnie trafiły za sprawą Szymona Wołka. - To już nasz drugi mecz, w którym wyciągamy wynik. W poprzedniej kolejce przerywaliśmy 1:2 z Bad Boys Zastawie, wygraliśmy 3:2. Piłkarze do końca wierzyli, że można odwrócić losy meczu. Zespół pokazał charakter i determinację. Cieszymy się ze zwycięstwa - dodaje Burzec. - Czujemy wielki niedosyt, mieliśmy dwie bramki przewagi i nic z niej nie zostało. Porażka boli, ale trzeba pamiętać, że gramy bardzo młodym składem. 13 z 15 zawodników z kadry na mecz z LKS, to jeszcze juniorzy - mówi trener Orląt II Edmund Koperwas.

LKS Milanów - Orlęta II Radzyń Podlaski 3:2 (0:2)

Bramki: Pawlina (58, 68), Ostapiuik (90 + 1) - Wołek (33, 43).

Milanów: Sidor - Witkowski (61 Kamiński), Gil, Kolęda, Mazurek, Ostapiuk (90 +2 Fijewski), Podgajny (58 Daszczyk), Reszka, Pawlina (84 Magier), Kowalski, Pawlak.

Radzyń II: Węgrzyn - Sierpień, Białek, Kowalski, Bujak, Wrona, Burdon (46 Migal), Aleksandrowicz, Bożym, Mitura. Wołek (76 Głowniak).

Orzeł Czemierniki wykorzystał atut własnego boiska i pokonał pewnie ŁKS Łazy 4:1. Dla gospodarzy było to już czwarte z rzędu zwycięstwo wiosną. - Powoli pniemy się w górę tabeli. Zmieniliśmy taktykę i na efekty nie musieliśmy długo czekać - cieszy się trener Orła Konrad Łabęcki. - Trzy z czterech straconych bramek to po naszych ewidentnych błędach. Na tym poziomie nie przystoi robić takich błędów - mówi Dariusz Solnica, trener ŁKS Łazy.

Orzeł Czemierniki - ŁKS Łazy 4:1 (1:1)

Bramki: Waniowski (1), Kula (43), Orzechowski (60), Mańko (90) - Janaszek (20 z karnego).

Czerwona kartka: Kacper Ostojski (Łazy) w 90 min, za faul.

Orzeł: Nowacki - Fijałek, Baryła, Żuk, Cholewa (46 Łoziński), Kaliński (90 Sosnowski), Waniowski (87 Kołtuniewicz), Orzechowski (67 Mańko), Kula (81 Wójcik), K. Krzeczkowski (77 G. Krzeczkowski), Dobosz.

ŁKS: Ochnio - Ostojski, Goławski, Ł. Ebert, Klembowski (60 Rożen), Gałach, Mateusz Ebert, Zarzycki (75 Zdanikowski), Smyk, Janaszek (60 Mościcki), Maciej Ebert (85 Zborowski).

Pozostałe wyniki 18. kolejki: Młodzieżówka Radzyń Podlaski - Bad Boys Zastawie 1:1 (Lecyk z karnego 63 - Stosio 88). Czerwona kartka: Piotr Mitura (Młodzieżówka) w 80 min, za faul * Kujawiak Stanin - Az-Bud Komarówka Podlaska 0:3 (Borkowski 25 z karnego, Korol 61, 78) * Unia Żabików - Tytan Wisznice 17:0 (Ptaszyński 4 z karnego, 15, 16, 21, 27, 32, 36, 43, Pieńko 14, Pawelec 17, 71, Golec 19, Arent 51, 85, Prusak 62, Pliszka 74, Drygiel 77) * Podlasie II Biała Podlaska - Orlęta Łuków 1:1 (Sawczuk 35 - Sowisz 25) * Lutnia Piszczac - Sokół Adamów 3:1 (Hołowania 24, Tuttas 54, 71 z karnego - Osial 46). W 23 min Mateusz Baran nie wykorzystał rzutu karnego (obronił bramkarz) * Unia Krzywda - Victoria Parczew 1:1 (bramka dla Victorii: Chomiuk 20).