Mistrz bialskiej okręgówki nie chciał grać w IV lidze, skorzystał Grom Kąkolewnica

Zajęcia dla dziecka ciekawego świata - co wybrać?

Ciekawość to pierwszy stopień do… wiedzy! A także do sukcesu zawodowego, do znalezienia satysfakcjonującej pasji i do odczuwania radości życia. Dlatego też cechę tę warto rozwijać u dzieci od najmłodszych lat aż do momentu, gdy będą gotowe samodzielnie ukierunkować swoją uwagę na konkretne zagadnienia. Bardzo często zdarza się jednak, że maluch (albo i nastolatek) nie potrafi jednoznacznie wskazać, co go interesuje. Jak pomóc mu odnaleźć własną drogę? Jakie zajęcia zaproponować, aby wspierać rozwój dziecka?