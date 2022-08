Mocne otwarcie Gromu, Unii i Victorii. Wystartowała bialska klasa okręgowa

Po 20 minutach gry w meczu na szczycie gospodarze prowadzili 2:0. – Nie wyglądało to dobrze. Lutnia jakby nas stłamsiła, nie mogliśmy otrząsnąć się z tej przewagi. Myśleliśmy, że to spotkanie zakończy się naszą wysoką porażką – relacjonuje kierownik ŁKS Marcin Chwedoruk.

Po zmianie stron goście zaczęli grać już zdecydowanie lepiej. Kontaktową bramkę zdobył tuż po przerwie Piotr Fortuna. Był to bardzo ważny moment spotkania. Drugie trafienie dla ŁKS to dzieło Radosława Szustka. Pomocnik idealnie przymierzył w rzutu walnego. – Po doprowadzeniu do remisu mogliśmy strzelić kolejne gole. Podział punktów jest wynikiem sprawiedliwym – ocenia Chwedoruk.

Z remisu zadowoleni są też gospodarze. – W pierwszej połowie wszystko nam wychodziło. W przerwie powiedzieliśmy sobie co mamy jeszcze poprawić i na tym się skończyło. W drugiej połowie z szatni wyszła zupełnie inna drużyna. Być może szybko stracona bramka po przerwie z rzutu rożnego tak nas zdekoncentrowała. Praktycznie nie stworzyliśmy żadnej okazji na strzelenie kolejnych goli. Mogliśmy nawet przegrać ten mecz. Możemy jedynie żałować, że nie zamknęliśmy spotkania już w pierwszej połowie. Remis nie krzywdzi żadnej z drużyn. W kolejnych spotkaniach powinno być już lepiej – mówi debiutujący na ławce Lutni Mateusz Kacik.

Lutnia Piszczac – ŁKS Łazy 2:2 (2:0)

Bramki: Kurowski (9), Artymiuk (20) – Fortuna (46), Szustek (60).

Czerwona kartka: trener Henryk Pałucki (ŁKS) w 70 min, za niesportowe zachowanie.

Lutnia: Nowachowicz – N. Ramotowski (46 Powszuk), Kurowski, Stankiewicz, Hołownia, Magier (80 Stubiński), Dobosz, Kuczyński, Tuttas, Artymiuk, Bołtowicz (60 Korzeniewski).

ŁKS: Dąbrowski – Goławski, Janaszek (30 Purzycki, 80 Gomółka), Gałach (90 Zdanikowski), Wereszczyński, Ł. Ebert, Szustek, Wysokiński (75 Wałachowski), Fortuna, M. Ebert, Krukow.

Zwycięzca rozgrywek w minionym sezonie Grom Kąkolewnica rozpoczął nowy od wygranej z Bad Boys Zastawie 4:0. Do drużyny powrócił trener Edmund Koperwas, który przez ostatnie pół roku nie mógł pracować z zespołem. Od początku gospodarze mieli mecz pod kontrolą. – To spotkanie powinno zakończyć się naszą wygraną co najmniej 8:0. Mieliśmy swoje sytuacje bramkowe ale brakowało skuteczności lub dobrze spisywał się bramkarz rywali. Cieszymy się, że inaugurację przed swoimi kibicami zaliczamy na plus – mówi Jarosław Kalenik, kierownik Gromu. – Nie było mnie z zespołem podczas okresu przygotowawczego i przyznam, że jestem zaskoczony tak słabą nasza grą. Wynik mówi sam za siebie, był to mecz do jednej bramki – ocenia Przemysław Tryboń, trener Bad Boys.

Grom Kąkolewnica – Bad Boys Zastawie 4:0 (2:0)

Bramki: Kanatek (4), P. Myszyński (15), Lecyk (49, 73).

W 87 minucie Mateusz Muszyński (Grom) nie wykorzystał rzutu karnego (obronił bramkarz Bad Boys).

Grom: Kaczmarek – M. Muszyński, P. Muszyński (65 Niedzwiecki), R. Zieliński (50 Rycaj), P. Zieliński (75 Tkaczyński), Samociuk, Kosel (55 Madejski), Lecyk, Siudaj, Płudowski, Kanatek (50 Marczuk).

Bad Boys: Bojanek – Kępka (60 A. Wołoszka), Walo, Świętochowski, Mądry (35 Kajda), Król, Niedziółka, Stosio, Kania, R. Wołoszka, M. Kachniarz (46 M. Cizio).

Pozostałe wyniki 1. kolejki: Absolwent Domaszewnica – Sokół Adamów 3:4 (D. Pioruński 35, 50, K. pioruński z karnego 77 – N. Osial 43, 55, J. Nowicki 40, Jarosław Bosek 56) * Victoria Parczew – LZS Dobryń 4:1 (Chomiuk 8, K. Waniowski 49, Karwacki 59, Syryjczyk 65 – Goławski 80) * Tytan Wisznice – Kujawiak Stanin 0:1 (Rafał Goławski II 74). W 45 min Hubert Kopiś (Tytan) nie wykorzystał rzutu karnego, obronił bramkarz Kujawiaka * Unia Krzywda – LKS Agrotex Milanów 4:0 (P. Bober 3, Rosłoń 6, 57, Komar 19). W 40 min Bartosz Pawlak (Milanów) nie wykorzystał rzutu karnego, obronił bramkarz Unii * Młodzieżówka Radzyń Podlaski – Unia Żabików 0:3 (Rybak 12, Ptaszyński z karnego 57, 71) * Orzeł Czemierniki – Az-Bud Komarówka Podlaska, odwołany z powodu złego stanu boiska.

21 sierpnia: Sokół – Milanów * Młodzieżówka – Krzywda * Az-Bud – Żabików * Kujawiak – Orzeł * ŁKS – Tytan * Bad Boys – Lutnia * Dobryń – Grom * Absolwent – Victoria.