Orlęta Łuków zaprzepaściły szansę na awans w końcówce sezonu

Kolejna osoba we władzach Powiatu Włodawskiego. Będzie pracować społecznie

Andrzej Rusiński został nowy członkiem Zarządu Powiatu we Włodawie. – To doświadczony samorządowiec, rolnik i działacz sportowy. Będzie pracował jako nieetatowy członek zarządu całkowicie społecznie, nie pobierając za to wynagrodzenia, nawet kosztów dojazdu – zapewnia Mariusz Zańko, starosta włodawski.