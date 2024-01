Bug Hanna spokojnie robi swoje

Wiosną 2023 roku Bug zakończył rywalizację w grupie spadkowej IV ligi na piątym miejscu. Lokata w środku stawki nie zagwarantowała miejsca na przyszły sezon na takim samym poziomie rozgrywek.

Ekipa z Hanny, podobnie jak sklasyfikowana pozycję niżej Sparta Rejowiec Fabryczny, zostały zdegradowane do ligi okręgowej. Drużynę po spadku objął Michał Gromysz. To trener na dorobku, który wiosną prowadził Tytana Wisznice. Grający szkoleniowiec utrzymał zespół w bialskiej klasie okręgowej. Po zakończeniu sezonu zdecydował o przenosinach do innej ligi.

Pod okiem trenera Gromysza, który także w Bugu pomagał swoim zawodnikom na boisku, zespół w rundzie jesiennej zgromadził 25 punktów. Taki dorobek dał drużynie czwartą lokatę. Identyczną liczbę punktów zgromadził Ruch Izbica. Wyżej sklasyfikowany został jednak Bug. Zadecydował o tym wynik bezpośredniego starcia obu ekip. Już w drugiej kolejce Bug pokonał Ruch 2:1. Losy spotkania rozstrzygnęły się już w pierwszej połowie. Po 26 minutach było już 2:1. W trzeciej minucie prowadzenie dla gości uzyskał grający szkoleniowiec Ruchu Roman Blonka. Wyrównał w 15 min Paweł Lewczuk. Wynik podwyższył Dmytro Fabrika w 26 min. Końcowy rezultat niekoniecznie mógł być korzystny dla podopiecznych trenera Gromysza. W 90 min Maciej Śliwa nie wykorzystał rzutu karnego dla Ruchu. Jego strzał z 11 metrów obronił bramkarz zespołu z Hanny.

Co ciekawe, Bug i Ruch legitymują się także identycznym bilansem zwycięstw, remisów i porażek. Nie często zdarza się taka sytuacja. Bug wygrał osiem spotkań, jedno zremisował i doznał czterech porażek. Oprócz zwycięstwa z Ruchem Bug pokonał na swoim boisku: GKS Łopiennik (3:2), Granicę Dorohusk (5:0) i Unię Białopole (5:0). W meczach wyjazdowych okazał się lepszy od Kłosa Gmina Chełm (4:2), Orła Srebrzyszcze (5:0), Frassatiego Fajsławice (2:1) i Spółdzielcy Siedliszcze (3:2). Jedyny remis osiągnął w spotkaniu przed własną publicznością z Bratem Siennica Nadolna (1:1). Drużyna z Hanny musiała uznać także wyższość Sparty Rejowiec Fabryczny (1:2) w meczu u siebie oraz w spotkaniach wyjazdowych z: Włodawianką Włodawa (0:2) i Hetmana Żółkiewka (2:3). Najbardziej dotkliwej porażki doznała na boisku Unii Rejowiec (1:10). – To spotkanie zupełnie nam nie wyszło – przyznał szkoleniowiec.

Miejsce tuż za podium to dobra pozycja wyjściowa przed rundą rewanżową. Do trzeciej Włodawianki Bug traci tylko dwa punkty. – Spokojnie robimy swoje – podkreśla opiekun zespołu. Przygotowania do ligowej wiosny spadkowicz z IV ligi rozpocznie we wtorek, 16 stycznia. W planach jest pięć gier kontrolnych. Rundę rewanżową zainauguruje u siebie z Włodawianką (23/24 marca).

Mecze kontrolne Bugu Hanna: 18 lutego: Ogniwo Wierzbica * 25 lutego: Lutnia Piszczac * 3 marca: Polesie Kock * 10 marca: KS Az-Bud Komarówka Podlaska * 17 marca: Granica Terespol.