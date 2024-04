Lider powiększył przewagę nad resztą stawki. Wyniki chełmskiej klasy okręgowej

Drużyna z Białopola walczy o utrzymanie, każde spotkanie jest dla podopiecznych Waldemara Koguta meczem o życie. W starciu z beniaminkiem z Łopiennika wyzwoliło w gospodarzach dodatkowe pokłady energii, co było widać w pierwszej części. - Po pierwszej połowie powinniśmy przegrywać 0:4. W tym okresie rywale wypracowali swoje okazje, na szczęście byli nieskuteczni. My zagraliśmy chaotycznie. W drugiej połowie zareagowaliśmy już prawidłowo, strzeliliśmy trzy gole. W końcówce, kiedy graliśmy w osłabieniu jednego zawodnika, gospodarze to wykorzystali i zdobyli dwie bramki. Pojechaliśmy bez zmienników, z krótką ławką. Zdobyliśmy cenne trzy punkty. Takie mecze jak ten z Unią trzeba po prostu wygrywać - mówi grający kierownik GKS Karol Stęplowski.

Unia Białopole - GKS Łopiennik 2:3 (0:0)

Bramki: Zdybel (88), Sarzyński (90) - Olęder (60), Kamil Sawa (80), Chochowski (85).

Czerwona kartka: Grzegorz Marucha (Łopiennik) w 86 min, za drugą żółtą.

Białopole: Wójtowicz - Ostrowski, Krasnowski, Gąsior, Piekaruk (46 Tutis), Dyrkacz, Zdybel, Maliszewski (65 Wilgos), Śmiech, Sarzyński, Leśnicki.

Łopiennik: Kostka - Marucha, Ruszkiewicz, Kamil Sawa, Niedźwiedzki, Chochowski, Olęder, Patyra, Stęplowski (80 Śliwiński), Suszek, Wojciechowski.

Hetman Żółkiewka nie miał problemów z odniesieniem zwycięstwa nad Granicą Dorohusk. - W naszym zespole zabrakło czterech kluczowych zawodników. Za kartki pauzowali Łukasz Sawicki i Jakub Amerla, a kontuzjowani są Michał Rycerz i Dawid Gałka. Pierwsza połowa była wyrównana, w drugiej już dominowaliśmy - relacjonuje kierownik Hetmana Andrzej Koprucha.

Prowadzenie dla gospodarzy w pierwszej części uzyskał Maciej Zając. W drugiej klasycznym hat-trickiem popisał się Dawid Bara. - To piłkarz z rocznika 2004, którego wypożyczyliśmy wiosną z Sygnału Lublin. Widać, że chłopak chce grać, rozwija się - zauważa kierownik.

Na braki kadrowe narzekali także goście. - Zabrakło ośmiu czołowych zawodników. W drużynie mamy szpital, piłkarze mają także obowiązki zawodowe. Nieobecność tych piłkarzy miała wpływ na wynik naszego meczu - tłumaczy Tomasz Sąsiadek, grający trener Granicy Dorohusk.

Hetman Żółkiewka - Granica Dorohusk 4:0 (1:0)

Bramki: Zając (19), Bara (66, 71, 77).

Hetman: Pobiega - K. Prus, Więczkowski, Wikira, Małek, Zając (70 Warda), Szymonek, Żyśko (70 Grzegórski), P. Prus, Koprucha, Bara.

Granica: Kopeć - Kociuba, D. Sąsiadek, Piotrowski, Antoniak, Gorzała, Czulak, Swatek, Jabłoński, Poznański, T. Sąsiadek.

Pozostałe wyniki 18. kolejki: Bug Hanna - Orzeł Srebrzyszcze 5:0 (Gryczuk 17, 50, Szyszłow 52, Lewczuk 68, Sawicki 75) * Unia Rejowiec - Brat Siennica Nadolna 1:1 (Brzezicki 35 - Ignaciuk 19). Czerwona kartka: Wojciech Rossa (Rejowiec) w 47 min, za faul * Włodawianka Włodawa - Spółdzielca Siedliszcze 2:2 (P. Kruk 10, Czarnota 32 - Dziewulski z karnego 45, Grzesiuk 77) * Sparta Rejowiec Fabryczny - Kłos Gmina Chełm 0:3 (P. Wójcicki 10, Mazur 44, 53). Czerwona kartka: Karol Kurzępa (Sparta) w 85 min, za faul. W 40 min Michał Siatka (Kłos) nie wykorzystał rzutu karnego (obronił bramkarz Sparty) * Frassati Fajsławice - Ruch Izbica 1:1 (Stefaniak z karnego 40 - Kaszak 63).