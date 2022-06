Nie wszyscy grali 90 minut. Wyniki Keeza chełmskiej klasy okręgowej

Ważne zwycięstwo, w kontekście walki o pozostanie w lidze okręgowej, odniosła Unia Białopole. Gospodarze pokonali Znicz Siennica Różana 5:0. – Mecz toczył się pod nasze dyktando, dominowaliśmy. Rywale, szczególnie na początku drugiej części, przycisnęli i mieli więcej z gry. My chyba jeszcze nie wyszliśmy z szatni po przerwie i dlatego nasza gra w tym okresie nie była taka, jak byśmy tego oczekiwali – tłumaczy Sebastian Czepielewski, kierownik Unii Białopole.

Gospodarze wygrali 5:0. – Mogliśmy strzelić jeszcze kilka goli. Cieszy wygrana – dodaje Czepielewski. – To był bardzo ważny mecz dla obu drużyn. Unia zwyciężyła i jest już praktycznie pewna utrzymania. My do końca walczymy o pozostanie na tym szczeblu rozgrywek. Gospodarze byli bardziej skuteczni. W moim zespole zabrakło kilku podstawowych zawodników – mówi Mirosław Basiński, trener Znicza Siennica Różana.

Unia Białopole – Znicz Siennica Różana 5:0 (3:0)

Bramki: Steciuk (11), Gąsiorowski (15), Sarzyński (34), Gierczak (62, 70).

Białopole: Chwedorczuk – J. Łukaszewski (87 Musiński), Bureć, Gąsiorowski, Zdybel, Skorupa (46 Piekaruk), Domińczuk (64 K. Cor), Sarzyński, Steciuk, Ostrowski (65 Krasnowski), Gierczak (75 Charaba).

Znicz: Bednarczyk – Tywoniuk, Pylak, Oleksyn, Bryda, Kamiński, Pieczonka (70 D. Dobosz), Przemysław Mazurek (65 Cichosz), Malczewski, M. Dobosz, K. Mazurek.

Po remisie 2:2 z Granicą Dorohusk na swoim terenie Start-Regent Pawłów wybrał się do Ruchu Izbica. Goście mieli kłopoty kadrowe i rozpoczęli spotkanie w dziewięciu. – Swoje mecze zazwyczaj rozgrywamy w niedzielę, w Izbicy rozpoczęliśmy w sobotę i to godzinie 11. O takiej porze grają gospodarze i szanujemy ich decyzję. W tej rundzie mamy ogromne problemy ze składem. Pojechaliśmy w dziewięciu. W 29 minucie trzeci z naszych zawodników Konrad Adamiec nabawił się kontuzji i nie mógł już grać. Wcześniej z powodu razów musieli zejść z boiska Adrian Błaziak i Mariusz Grądkowski – relacjonuje Grzegorz Mazurek, prezes Startu-Regent.

W sytuacji kontuzji trzech piłkarzy gości na boisku pozostało sześciu. Dlatego sędzia zakończył spotkanie w 29 minucie. – Mimo ogromnych problemów kadrowych chcemy rozegrać do końca sezonu wszystkie mecze – mówi Mazurek.

Gospodarze bardzo skutecznie wykorzystali 29 minut. Pięć bramek zdobył kapitan Ruchu Michał Gałka, dla którego taki wyczyny był pierwszym w tym sezonie. Wiosną snajper miejscowych zapisał na koncie już trzy hat-tricki. – To moje pierwsze pięć goli w obecnych rozgrywkach. Szacunek dla zawodników Startu, którzy mimo kłopotów ze składem przyjechali, wyszli na mecz, podjęli walkę, zagrali ambitnie. Wiadomo było przecież, że stoją na straconej pozycji grając w osłabieniu. Brawa dla nich – mówi Michał Gałka.

Wygrywając drużyna z Izbicy zainkasowała kolejny komplet punktów w rundzie rewanżowej. Tym samym nadal jest czubie tabeli i liczy się w walce o pierwsze miejsce. Szkoda, że przegraliśmy mecz wyjazdowy ze Spółdzielcą Siedlicze 0:2. Tamto spotkanie było do wygrania. Gdybyśmy mieli na koncie trzy punkty więcej, teraz to my rozdawalibyśmy karty w lidze. Do końca walczymy o zwycięstwo w każdym meczu. Czy wyniki innych spotkań ułożą się po naszej myśli i wskoczymy na pierwsze miejsce? Zobaczymy. Obecny sezon jest i tak bardzo udany. Mamy już co najmniej czwarte miejsce, gdy dotychczas najlepszym wynikiem była szósta lokata – analizuje Gałka.

Ruch Izbica – Start-Regent Pawłów 9:0, mecz zakończony w 29 minucie

Bramki: Gałka (10, 25, 26, 27, 29), Śliwa (15), Wlizło (17), Babiarz (18), P. Lewandowski (18).

Ruch: Pomianowski (20 P. Swatowski) – Bożko, Kić (20 S. Swatowski), Śliwa (20 Kaszak), Babiarz, P. Lewandowski, G. Lewandowski, Binek, Wlizło (15 Zaprawa), Gałka, B. Jaremek.

Start-Regent: Warczak – Błaziak, Studziński, Lipiński, Grądkowski, Adamiec, Zduńczuk, Cichosz, Żukowski.

Pozostałe wyniki: Spółdzielca Siedliszcze – Hutnik Dubeczno 3:0 (Kiejda 23, Dziewulski 57 z karnego, 70 z karnego) * Agros Suchawa – Ogniwo Wierzbica 2:3 (S. Staszewski 27, Boczuliński 38 – Knot 11, 79, Bąk 21) * Frassati Fajsławice – Hetman Żółkiewka 1:7 (P. Przebirowski 45 + 1 z karnego – Szymonek 13, 52, Rycerz 30, 57, 64, Sawicki 62, 84) * Orzeł Srebrzyszcze – Unia Rejowiec 0:1 (A. Czerwiński 90 + 3) * Bug Hanna – Granica Dorohusk 3:0 (A. Jaworski 26, Kowalik 74, Wysokiński 80).