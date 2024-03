Nieudany start Orła Srebrzyszcze. Wyniki 14. kolejki chełmskiej klasy okręgowej

W rosyjskiej geopolityce nic się nie zmieniło – od 500 lat

Dlaczego miałoby się zmienić teraz? - To, co robi Rosja w takim szerszym wymiarze, to jest dążenie do rewizji, czyli do całkowitej zmiany porządku międzynarodowego, aby on przypominał ten dawny. Żeby Rosja miała swoje strefy wpływów i aby między Rosją a umownie Niemcami czy też Europą Zachodnią nie było żadnych suwerennych, niepodległych państw – ocenia dr Jakub Olchowski – specjalista do spraw bezpieczeństwa z Instytutu Europy Środkowej i Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego UMCS.