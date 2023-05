Ogniwo Wierzbica, Kłos Gmina Chełm i Włodawianka z kolejnymi zwycięstwami

Brat-Cukrownik Siennica Nadolna ograł outsidera tabeli Znicza Siennica Różana. Dosyć długo jednak skazywani na pożarcie goście nie dali sobie wbić więcej niż jednego gola. Taki wynik był po pierwszej połowie. W drugiej miejscowi podwyższyli na 2:0. Goście natychmiast odpowiedzieli. - Walczyliśmy, łatwo się nie poddaliśmy. Szybko odpowiedzieliśmy na straconą drugą bramkę i chyba za szybko się otworzyliśmy. Dostaliśmy trzeciego gola i było po meczu - tłumaczy Szymon Cichosz, grający kierownik Znicza.

Po dwa gole dla Brata-Cukrownika strzelili Bartosz Niedrowski i Jakub Wójcik. Dwie asysty zaliczył Sebastian Suduł - przy pierwszym trafieniu każdego ze strzelców.

- Każdy przed meczem ze Zniczem dopisuje sobie punkty. Mówiłem zawodnikom, że będziemy musieli wyjść na boisko i wywalczyć zwycięstwo. To były derby, a one, jak wiadomo, rządzą się swoimi prawami. Myśleliśmy, że jak strzelimy na 2:0, to już pójdzie. Dostaliśmy bramkę na 2:1 i zrobiło się nerwowo. Ze Zniczem gra nam się ciężko. Jesienią u nich wygraliśmy tylko 2:1. W rewanżu długo też było nerwowo - mówi szkoleniowiec Brata-Cukrownika Andrzej Ignaciuk.

Brat-Cukrownik Siennica Nadolna - Znicz Siennica Różana 4:1 (1:0)

Bramki: Niedrowski (39, 74), J. Wójcik (71, 80) - Malczewski (73).

Brat-Cukrownik: Mróz (38 Lubaś) - Pachuta, Belina (12 Płatek, 71 M. Wójcik), Kowalczyk (87 Szostak), Arkadiusz Kister, Chwaszcz(65 J. Wójcik), Kniażuk, Wędzina, Dubaj (83 Kowalczyk), Suduł (81 Grzesiak), Niedrowski.

Znicz: Bednarczyk - P. Mazurek, Kaźmierczuk, Hopko (85 P. Hawryluk), C. Hawryluk, Furtak, Malczewski, D. Mazurek, Wichrowski, Kondratiuk (46 Ptak), Tywoniuk (75 Cichosz).

Ogniwo Wierzbica zainkasowało komplet punktów w wyjazdowym spotkaniu z Hetmanem Żółkiewka. Goście wygrali 3:0. - Spotkanie toczyło się pod nasze dyktando. To my prowadziliśmy grę i zasłużenie zwyciężyliśmy - ocenia Damian Gałecki, kierownik drużyny z Wierzbicy. - Przy 0:0 Łukasz Sawicki miał okazję do strzelenia gola. Dostaliśmy bramkę do szatni, a na początku drugiej połowy drugiego gola i gra się posypała. Życzę Ogniwu awansu do IV ligi - mówi Andrzej Koprucha, kierownik Hetmana.

Hetman Żółkiewka - Ogniwo Wierzbica 0:3 (0:1)

Bramki: E. Klimowicz (42, 73), Balcerek (50).

Hetman: Ścibak (85 Mariusz Pobiega) - Maciej Pobiega, Gieleta (75 Banaszak), Szymonek (75 Piotr Kosidło), Małek (70 Amerla), Rycerz (65 Gałka), Sawicki (85 Grzegórski), Basiak, Karol Prus, Koprucha (75 Żyśko), Wikira.

Ogniwo: Budzyński - Sobiesiak, Kłos, Pełczyński, Knot (73 Szanfisz), Jarosz, Sobów (83 Wawruszak), D. Klimowicz (86 Siwek), Balcerek (85 Gałecki), Chlebiuk, E. Klimowicz (75 Jusiuk).

Pozostałe wyniki 19. kolejki: Kłos Gmina Chełm - Granica Dorohusk 3:1 (E. Poznański 10, Jabłoński 30, Mazur 90 - P. Poznański z karnego 13) * Frassati Fajsławice - Orzeł Srebrzyszcze 3:0 (P. Kostka 13, Wojciechowski 78, Dunda 89) * Spółdzielca Siedliszcze - Victoria Żmudź 5:1 (Mazurek 22, Chaturvedi 28, 60, Oszwa 36, Pawlak 81 - Niedzielski z karnego 48) * Unia Rejowiec - Włodawianka Włodawa 1:3 (T. Sąsiadek 81 - Gołąb 7, Błaszczuk 72, Mahdysh 80). Czerwona kartka: Daniel Polak (Włodawianka) w 44 min, za zagranie ręką poza polem karnym. W 26 min Jakub Górny (Unia Rejowiec) przestrzelił rzut karny * Ruch Izbica - Unia Białopole, przełożony na 17 maja.