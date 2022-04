Ruch Izbica – Agros Suchawa 7:1. Wyniki Keeza chełmskiej klasy okręgowej

Spotkanie w Izbicy rozgrywane było przy silnie padającym deszczu, w trudnych warunkach pogodowych. Lepiej poradzili sobie gospodarze, którzy zwyciężyli 7:1. Już do przerwy miejscowi prowadzili 3:0. Gościom w drugiej odsłonie trudno było podjąć walkę po takiej stracie. – Warunki do gry mieliśmy błotno-wodne. Trzy gole stracone w pierwszej połowie obciążają konto naszego bramkarza. Różnie możemy to wytłumaczyć. Trzeba przyznać, że Ruch lepiej poradził sobie w tak trudnych warunkach. W przekroju całego spotkania rywale byli lepsi – mówi Jacek Płoszaj, trener Agrosu.

Hat-trickiem w drużynie gospodarzy popisał się kapitan Michał Gałka. – Dla mnie to dobry sezon, wiosną to mój pierwszy hat-trick. Warunki w tym meczu były ciężkie dla obu drużyn. W związku z tym, że w naszym zespole mamy policjantów, żołnierzy zawodowych, mecze w Izbicy gramy w soboty. W lepszych warunkach pogodowych wynik spotkania mógł być jeszcze wyższy. Okres zimowy solidnie przepracowaliśmy, rozegraliśmy aż dziewięć sparingów. Gramy w „okręgówce” już 20 lat. Najwyżej sklasyfikowani byliśmy na szóstej pozycji. Kluby stojące pod względem organizacji na niższym poziomie, zajmowały wyższe miejsca. Na koniec sezonu chcielibyśmy zatem znaleźć się w pierwszej piątce. Fajnie by było gdyby udało się wskoczyć na podium – mówi kapitan Ruchu Michał Gałka.

Ruch Izbica – Agros Suchawa 7:1 (3:0)

Bramki: Gałka (21, 84, 87), Śliwa (35, 63), G. Lewandowski (37), Blonka (50) – S. Staszewski (64).

Ruch: Sasim (80 Swatowski) – Bożko, Blonka (70 Kić), Kaszak (75 D. Jaremek), Babiarz. P. Lewandowski, G. Lewandowski, Śliwa (65 Antoniak), B. Jaremek (65 Zaprawa), Gałka, Wlizło.

Agros: Oreńczuk – Mikulski, Kopczewski, Hrycak, Piotrowski, Gruszczyński (55 Kukiełka), Węgliński, Witkowski, S. Staszewski, Lejko, Boczuliński.

Wicelider z Wierzbicy wykorzystał atut własnego boiska i pokonał Spółdzielcę Siedliszcze 4:2. Trzy bramki zdobył Nikodem Dzierba. Zawodnik Ogniwa miałby jeszcze więcej trafień, ale w 15 min, po podaniu Patryka Bąka, nie wykorzystał dogodnej okazji na wpisanie się na listę strzelców. Kwadrans później szczęścia nie miał Karol Knot. Jego strzał w krótki róg z rzutu walnego odbił bramkarz Spółdzielcy. – Mecz toczył się pod nasze dyktando. Mogliśmy wygrać jeszcze wyżej – mówi grający kierownik Ogniwa Damian Gałecki.

Przyjazdu do Wierzbicy nie będzie mile wspominał bramkarz Spółdzielcy Rafał Zabraba. Jesienią występował jeszcze w drużynie Ogniwa, w rundzie rewanżowej broni barw ekipy ze Spółdzielcy. – Warunki do gry były trudne. Lepiej poradzili sobie gospodarze – powiedział po meczu szkoleniowiec Spółdzielcy Kamil Góra.

Ogniwo Wierzbica – Spółdzielca Siedliszcze 4:2 (2:0)

Bramki: Dzierba (32, 45, 70), Knot (65) – Głowacki (74), Dziewulski (78 z karnego).

Ogniwo: Wojnowski – Kłos (75 Gałecki), Sobów, Knot, Jusiuk, Bąk, Dzierba, Dragan, Chlebiuk, Pełczyński, Stańczuk (46 Krzyżanowski).

Spółdzielca: Zagraba – Pasternak (46 Damian Orłowski), Jędruszak, Karwat, Daniel Orłowski, Roczon (73 Mazurek), Osoba, Mróz, Kiejda, Dziewulski, Oszwa (46 Głowacki).

Pozostałe wyniki 15. kolejki: Hutnik Dubeczno – Frassati Fajsławice 1:3 (Jędruszak 31 – Młynarczyk z karnego 5, 69, P. Kostka 88) * Znicz Siennica Różana – Start-Regent Pawłów 7:0 (K. Mazurek 12, 35, 42, G. Mazurek 60, 70, D. Dobosz 75, M. Dobosz 85) * Granica Dorohusk – Orzeł Srebrzyszcze 0:1 (A. Olender 29). Czerwone kartki: Andrzej Olender (Orzeł) w 39 min, za drugą żółtą; Michał Niemiec (Granica) w 57 min, za faul * Unia Białopole – Unia Rejowiec 1:4 (Gierczak 46 – Kwiatosz 65, 74, Chybiak 69, A. Czerwiński 88). W 63 min Roman Rossa (Unia Rejowiec) nie wykorzystał rzutu karnego – piłka trafiła w słupek * Hetman Żółkiewka – Bug Hanna 1:2 (Sawicki 68 – Pietrusik 25, Więcaszek 65).