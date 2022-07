Ruch Izbica ma za sobą najlepszy sezon od 20 lat

Ruch Izbica ma powody do zadowolenia. W sezonie 2021/2022 uplasował się na najniższym stopniu podium, a to najlepszy wynik od lat. – Nie byliśmy tak wysoko od 20 lat. Do tej pory, co najwyżej, kończyliśmy rozgrywki na szóstej pozycji. Teraz znaleźliśmy się na wysokiej trzeciej. Do końca walczyliśmy o jak najwyższą lokatę. Nic, tylko się cieszyć – podsumowuje kapitan Ruchu Michał Gałka.

Drużyna pod okiem grającego trenera Romana Blonki zdobyła 57 punktów, o jeden więcej niż sklasyfikowana bezpośrednio za nią Unia Rejowiec. Michał Gałka i spółka do końca walczyli o jak najlepszy wynik. Na pożegnanie z rozgrywkami, w spotkaniu przed swoimi kibicami, w bezpośrednim starciu z zespołem z Rejowca, rozbili go aż 8:1, wyprzedzając na finiszu w klasyfikacji. Na koncie podopiecznych trenera Blonki znalazło się 19 zwycięstw i siedem porażek. Liczbą wygranych Ruch zrównał się z Bugiem Hanna, który wygrał rozgrywki w chełmskiej klasie okręgowej. Co ciekawe, drużyna z Izbicy to jedyna w tej lidze, na której koncie nie ma żadnego remisu.

– Zawsze wychodzimy na boisko i walczymy o zwycięstwo – mówi kapitan Ruchu, najlepszy snajper zespołu i wicelider klasyfikacji strzelców chełmskiej okręgówki. W minionym sezonie zdobył 37 bramek, o trzy mniej niż zwycięzca rywalizacji, Mateusz Chwedoruk z Bugu.

W okresie przygotowawczym Ruch trenować będzie na swoich obiektach, trzy-cztery razy w tygodniu. Trener Blonka zaplanował sześć gier kontrolnych. Na rozkładzie ekipa z Izbicy ma udział w Turniej o Puchar Prezesa Ruchu, sparing z Omegą Stary Zamość (23 lipca), Hetmanem Zamość (2-3 sierpnia), mecz w drugiej rundzie Pucharu Polski: wyjazd do Ogniwa Wierzbica (6-7 sierpnia). Jeśli uda się załatwić rywala, to również 30 lipca izbiczanie zagrają sparing.

Wtorki i środy w rezerwie

Nowy sezon w keeza chełmskiej klasie okręgowej rozpocznie się 13-14 sierpnia, a zakończy 6 listopada.

Wszystkie kolejki zostały zaplanowane w weekendy: trzy w sierpniu, cztery we wrześniu, pięć w październiku i jeden w listopadzie. W rezerwie są cztery terminy w środku tygodnia, zazwyczaj wtorki lub środy. Wyjątek stanowi ostatni – 11 listopada czyli piątek. Pozostałe daty to: 6-7 września, 6 października oraz 18-19 października.

Co ciekawe, razem z ligą okręgową wystartują rozgrywki chełmskiej klasy A. Tutaj rywalizacja będzie przebiegać w dwóch grupach: Północ i Południe. W każdej znajdzie się po osiem zespołów. Jesienią drużyny rozegrają 14 spotkań – systemem mecz i rewanż. Rozgrywki zakończą się 11 listopada. Mistrzowie każdej z grup zmierzą się w barażu o awans do klasy okręgowej.

Z kolei dla Pucharu Polski LZPN Oddział Chełm zarezerwowane zostały terminy: 30-31 lipca (I runda), 6-7 sierpnia (II runda), 24 sierpnia (III runda), 21 września (IV runda), 6 października (półfinał). Daty rezerwowe to: 18-19 października oraz 11 listopada.