Ruch Izbica pokonał Spółdzielcę Siedliszcze. Wyniki chełmskiej klasy okręgowej

- Rywal nie był od nas aż tak dużo lepszy, nie zdominował nas. Nam zabrakło okazji bramkowych i chyba też szczęścia - mówi szkoleniowiec gości Dariusz Kuchta. Jeszcze przy 0:0 Daniel Orłowski miał okazję dla Spółdzielcy, jednak strzał był za słaby. Losy meczu w Izbicy rozstrzygnęły się już w pierwszej połowie, kiedy Ruch wykorzystał błędy w środku pola. - Zagrali z klepki i przedostali się szybko pod nasze pole karne. W końcówce przesunąłem Adriana Pawlaka z obrony do przodu. Cisnęliśmy, ale nie zakończyło się strzeleniem wyrównującego gola. Mimo porażki był to nasz najlepszy mecz z dotychczas rozegranych w tym sezonie. Pozmieniałem ustawienia na pozycjach i naprawdę wypadło to nieźle. Najwięcej problemów obecnie mamy z bramkarzami, choć broniący przeciwko Ruchowi Kamil Wawruszak i tak jest najlepszym ze wszystkich, których mieliśmy do tej pory - ocenia trener Kuchta.

Ruch Izbica - Spółdzielca Siedliszcze 1:0 (1:0)

Bramka: Jasiński (40).

Ruch: Sasim - Bożko, Blonka, Kaszak, Pawlak(46 Gałka), Binek (46 Śliwa), P. Lewandowski, G. Lewandowski, Jasiński, Wlizło, Zaprawa (55 B. Jaremek).

Spółdzielca: Wawruszak - Pawlak, Osoba, Orłowski, Grzesiuk, Głowacki, Poliszuk (58 Oleksiejuk), Błaziak, Mazurek, Oszwa (75 Bartnik), Jędruszak.

Spadkowicz z IV ligi Bug Hanna nie miał problemów z odniesieniem zwycięstwa nad Granicą Dorohusk. - Mecz powinniśmy zamknąć w pierwszej połowie, a my wygrywaliśmy tylko 1:0. Z kolei w drugiej części strzeliliśmy cztery gole, a powinno ich być znacznie więcej. Mieliśmy bardzo dużo okazji bramkowych. Dla nas najważniejsze są trzy punkty. Już teraz myślimy o kolejnym spotkaniu, na wyjeździe z Kłosem Chełm - mówi grający szkoleniowiec Bugu Michał Gromysz.

Dla Granicy była to trzecia porażka. Zespół z Dorohuska ma na koncie jeszcze trzy remisy. Drużyna gości musi jeszcze poczekać na pierwsze ligowe zwycięstwo w obecnym sezonie.

Bug Hanna - Granica Dorohusk 5:0 (1:0)

Bramki: Malichani (26), Lewczuk (61), Sawicki (70, 85), Naumiuk (77).

Bug: Perdun - Masztaleruk, Malichani (75 Wegiera), Tabeński, Daniłosio, Sawicki, Lewczuk, Naumiuk, Gromysz, Barchuk (78 J. Stolarczuk), Fabrika (73 K. Stolarczuk).

Granica: Kopeć - Józaczuk, Kogut, Kamola, Gregorczuk (88 Dzieńkowski), Jabłoński (82 Macegoniuk), Swatek, Alikowski (46 Kulbicki), Poznański (68 Ruszkiewicz), Gorzała, Kociuba (72 Słomka).

Wyniki pozostałych spotkań 6. kolejki: Sparta Rejowiec Fabryczny - Brat Siennica Nadolna 3:2 (Ziarkowski 32, Strug 60, Grzegorczyk 90 +3 - Kniażuk 51, Malinowski 76 z karnego). W 40 min Arnold Kister (Brat) nie wykorzystał rzutu karnego (obronił bramkarz Sparty) * Hetman Żółkiewka - Kłos Gmina Chełm 2:2 (Koprucha 76, 90 + 1 - Gierczak 15, Siatka 89 z karnego). W 56 min Rafał Małek (Hetman) nie wykorzystał rzutu karnego (obronił bramkarz Kłosa) * Frassati Fajsławice - Unia Rejowiec 0:3 (Pastuszak 8 z karnego, A. Czerwiński 17, W. Rossa 85) * Włodawianka Włodawa - GKS Łopiennik 4:0 (Malyshev 12, B. Staszewski 30, Węgliński 62, Kępiński 90) * Unia Białopole - Orzeł Srebrzyszcze 5:0 (Zdybel 44, 55, Krasnowski 47, S. Sarzyński 70, Steciuk 78).