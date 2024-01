Ruch Izbica wiosną celuje w podium

Z ekipą Bugu izbiczanom na pewno nie będzie łatwo. W pierwszej rundzie oba zespoły spotkały się już w ramach drugiej kolejki w Hannie. Spadkowicz z IV ligi w pierwszej rundzie zgromadził identyczną liczbę punktów, co Ruch – 25. Ekipa z Izbicy była piąta.

Zadecydował o tym wynik bezpośredniego starcia obu zespołów. Już w drugiej kolejce Bug ograł Ruch 2:1. Losy spotkania rozstrzygnęły się w 26 minucie. Najpierw prowadzenie dla gości uzyskał grający trener Roman Blonka. Wyrównał w 15 min Paweł Lewczuk. Wynik podwyższył Dmytro Fabrika w 26 min. Piłkarze z Izbicy nie musieli przegrać tego spotkania. W 90 min Maciej Śliwa nie wykorzystał rzutu karnego. Jego strzał z 11 metrów obronił bramkarz ekipy z Hanny.

W dorobku podopiecznych trenera Blonki jest jeszcze osiem zwycięstw, remis i trzy porażki. Ruch ograł na wyjeździe Włodawiankę 3:1, GKS Łopiennik 1:0 i Brata Siennica Nadolna 2:1. Pozostałe pięć wygranych odniósł już przed własnymi kibicami. Unię Rejowiec pokonał 3:0, Orła Srebrzyszcze 2:0, Frassatiego Fajsławice 2:0, Spółdzielcę Siedliszcze 1:0 i Unię Białopole. Za mecz z ostatnią z drużyn otrzymał walkowera 3:0. Jedyny remis wywalczył na trudnym terenie lidera po pierwszej rundzie Sparty Rejowiec Fabryczny (2:2). Oprócz wspomnianej porażki z Bugiem Ruch nie dał jeszcze rady na swoim boisku Kłosowi Gmina Chełm, któremu uległ 0:3 oraz Hetmanowi Żółkiewka (0:1). W spotkaniu wyjazdowym przegrał z Granicą Dorohusk 1:2.

– Trochę już siedzę w piłce nożnej i nie pamiętam takiej sytuacji aby dwie drużyny miały identyczną liczbę punktów, zwycięstw, remisów i porażek, tak jak my z Bugiem. Tak naprawdę, to trzech przegranych powinniśmy uniknąć. Chodzi o mecz z Bugiem, gdzie w ostatniej minucie nie strzeliliśmy rzutu karnego, jak też spotkania z Hetmanem i Granicą. Ostatni mecz kończyliśmy w siódemkę. Szkoda też remisu ze Spartą. W pierwszej połowie to rywal był lepszy, w drugiej zdecydowanie moja drużyna – przypomina szkoleniowiec Ruchu Roman Blonka.

Przygotowania do rundy rewanżowej Ruch rozpoczął 15 stycznia. W kadrze z jesieni brakuje trzech zawodników: Macieja Czochrowskiego, Igora Binka i Bartłomieja Banacha. Cała trójka przebywa zagranicą. – Czochrowski i Binek to zawodnicy wyjściowego składu. Będziemy chcieli ich zastąpić. W rundzie rewanżowej mamy ambitny plan: chcielibyśmy zakończyć sezon w pierwszej trójce, choć nie będzie o to łatwo – zapowiada Blonka.

Plan gier kontrolnych Ruchu Izbica w zimowym okresie przygotowawczym: 3 lutego: Huczwa Tyszowce * 10 lutego: Omega Stary Zamość * 17 lutego: Unia Rejowiec * 24 lutego: Potok Sitno * 2-3 marca: Kłos Gmina Chełm * 9-10 marca: Frassati Fajsławice * 16-17 marca: Roztocze Szczebrzeszyn. Mecze lutowe rozegrane zostaną na sztucznym boisku w Zamościu, przy OSiR.