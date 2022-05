Ruch Izbica – Znicz Siennica Różana 5:0. Wyniki Kezza chełmskiej klasy okręgowej

Ruch w pełni wykorzystał atut własnego boiska i w derbach powiatu krasnostawskiego odesłał lokalnego rywala z bagażem pięciu bramek. Trzy gole strzelił doświadczony kapitan gospodarzy Michał Gałka. W dorobku snajpera miejscowych są już 24 gole w sezonie. – To mój trzeci hat-trick w obecnych rozgrywkach – cieszy się snajper Ruchu. Napastnik jednak dodaje:– nie było łatwo go ustrzelić. Goście „zamurowali” bramkę, bronili się całym zespołem. Dopóki było 0:0 mieliśmy problemy ze zdobywaniem bramek.

Worek z golami otworzony został pod koniec pierwszej połowy. Przy 1:0 asystę zaliczył Gabriel Lewandowski, który dokładnie podał piłkę do Michała Gałki, a ten będąc w sytuacji sam na sam nie dał szans bramkarzowi Znicza. Kolejne trafienia miejscowi kibice oglądali już po zmianie stron. – Nasze zwycięstwo mogło być bardziej okazałe. Byliśmy jednak nieskuteczni. Ciężko zdobywało się pierwsze gole ponieważ goście bronili się w ośmiu – dziesięciu. Cieszy nas kolejne zwycięstwo. Wykorzystaliśmy atut własnego boiska i to, że byliśmy faworytem – mówi grający trener Ruchu Roman Blonka.

Wynik, co zrozumiałe, nie cieszy szkoleniowca Znicza Siennica Różana Mirosława Basińskiego. – Jeszcze w pierwszej połowie mogliśmy wyrównać. Alan Olszyna trafił jednak w boczną siatkę, zamiast do bramki. Cztery z pięciu straconych ramek to nasze prezenty dla rywala. Zawodnicy źle ustawili się na boisku i Ruch to wykorzystał. Moja drużyna nie sprostała przeciwnikowi – ocenia trener Basiński.

Ruch Izbica – Znicz Siennica Różana 5:0 (1:0)

Bramki: Gałka (44, 60, 80 z karnego), P. Lewandowski (53, 87).

Czerwona kartka: Jarosław Drzewiecki (Znicz) w 62 min, za drugą żółtą.

Ruch: Sasim – Bożko (47 D. Jaremek), Blonka (70 Kaszak), Kić, Czochrowski, P. Lewandowski, G. Lewandowski (47 Frącek), Śliwa (60 Pawlak), Wlizło, Gałka, B. Jaremek (65 Binek).

Znicz: Bednarczyk – Bas, Bryda, Olszyna, K. Mazurek, Przemysław Mazurek (75 Cichosz), Piotr Mazurek, Kamiński, Szostak (80 Dawid Dobosz), Malczewski (70 Żelisko), Drzewiecki.

Granica Dorohusk rozkręciła się dopiero po przerwie. Po pierwszej bezbramkowej połowie meczu z beniaminkiem Hutnikiem Dubeczno podopieczni grającego trenera Grzegorza Świderskiego, w drugiej solidnie zabrali się do pracy. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Po nieco ponad kwadransie gry w drugiej odsłonie gospodarze wygrywali 2:0. Ostatecznie zwyciężyli 4:0. – W pierwszej połowie po strzale jednego z zawodników Granicy mógł być gol samobójczy, futbolówka jednak odbiła się od słupka. W drugiej części Krzysztof Jędruszak nieczysto uderzył piłkę i nie wykorzystaliśmy swojej szansy. Sześciu zawodników wyjechało nam zagranicę i mamy spore braki kadrowe. W drugiej połowie nie wytrzymaliśmy fizycznie i wynik się posypał. Gramy takim składem jakim dysponujemy. Honorowo walczymy do końca sezonu – mówi grający trenera Hutnika Grzegorz Nowicki. – W pierwszej połowie mogło być różnie. Mieliśmy swoje okazje, gości także. W drugiej części mecz już toczył się pod nasze dyktando – podsumowuje grający szkoleniowiec Granicy Grzegorz Świderski.

Granica Dorohusk – Hutnik Dubeczno 4:0 (0:0)

Bramki: Alikowski (52), Niemiec (67), Czuluk (85), Gregorczuk (89).

Granica: Kopeć – A. Antoniak (72 Czuluk), Piotrowski (78 Świderski), Słomka, Krupa (61 Gregorczuk), Swatek, Alikowski, M. Antoniak, Grzywna, Niemiec, Sieniawski.

Hutnik: Jaworski – Zamościński (46 Cieszko, 51 Brodawka), Struski, Krawczyk, Jędruszak, Stalbowski, Nowicki (80 kuszpa), Antoniuk, K. Korzeniowski, G. Korzeniowski, Wylotek.

Pozostałe wyniki: Spółdzielca Siedliszcze – Hetman Żółkiewka 4:2 (Osoba 25, Głowacki 32, Kiejda 65, Iwaniuk 85 – Koprucha 2, Rycerz 60) * Orzeł Srebrzyszcze – Start-Regent Pawłów 11:0 (A. Olender 10, 44, 45 + 2, 46, Trusiuk 19, Rzeszut 55, 74, 85, Ł. Tytysiak 57, M. Wójcicki 77, 88). Czerwona kartka: Adrian Błaziak (Start-Regent) w 56 min, za faul * Frassati Fajsławice – Unia Białopole 7:0 (Młynarczyk 1, P. Przebirowski 25, 57, Robak 38, P. Kostka 73, S. Gieracz 87, Janiszek 90 z karnego) * Ogniwo Wierzbica – Unia Rejowiec 3:0 (Sobów 23, Kłos 55, Bąk 90 + 3) * Bug Hanna – Agros Suchawa 5:1 (Chwedoruk 13, 14, 54, 75, A. Jaworski 87 – Hrycak 61). W 54 min Mateusz Chwedoruk (Bug) nie wykorzystał rzutu karnego (obronił bramkarz Agrosu). Dobitka Chwedoruka była już skuteczna.