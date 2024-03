Skuteczność Ruchu Izbica do poprawy

Dla Ruchu był to już szósty mecz kontrolny w okresie przygotowawczym. Trener Blonka nie mógł skorzystać z kilku kluczowych zawodników. Z różnych powodów zabrakło m. in. Michała Kicia i Macieja Śliwy.

Z kolei najlepszy strzelec zespołu Michał Gałka mógł zagrać jedynie w meczu rezerw. Z konieczności w defensywie wystąpił sam szkoleniowiec.

Do zespołu wrócili po wyjeździe zagranicznym środkowy pomocnik Igor Binek oraz grający na lewej obronie lub pomocy Bartłomiej Banach. Brakuje na razie Macieja Czochrowskiego, który nadal przebywa zagranicą. Powrót prawego obrońcy spodziewany jest już po wznowieniu rozgrywek.

W sparingu z Frassatim Fajsławice Ruch przegrywał po pierwszej połowie 0:1. Nie minęła godzina gry, a było już 0:2. Pod koniec spotkania honorowe trafienie dla izbiczan zaliczył Bartłomiej Jaremek. Zawodnik ostatnio prezentuje dobrą formę strzelecką, dwukrotnie trafił do siatki w poprzednim meczu kontrolnym Ruchu z Kłosem Gmina Chełm, przegranym 2:3.

– Zaprezentowaliśmy się zdecydowanie lepiej niż w sparingu z Kłosem. Z gry możemy być zadowoleni. Nadal jednak szwankuje ostatnie podanie i wykończenie akcji, w ostatniej strefie, przed bramką przeciwnika – ocenia sparing szkoleniowiec Ruchu Izbica Roman Blonka.

Mecz kontrolny z Frassatim rozegrany został na boisku treningowym klubu z Izbicy. Obiekt, na którym Ruch rozgrywał spotkania ligowe, ma niebawem przejść modernizację i jest wyłączony z użytkowania. – Miejmy nadzieję, że na mecz drugiej kolejki rundy rewanżowej będziemy już w komplecie i zagramy na naszym boisku. Na razi musimy radzić sobie w osłabieniu – mówi Blonka.

Ostatnim sparingpartnerem Ruchu będzie w weekend Roztocze Srebrzesszyn. Mecz zostanie rozegrany na terenie przeciwnika.

– Do tej pory, jeśli graliśmy mecz kontrolny w Izbicy, to rywalizowaliśmy na boisku, które jest treningowe. Posiada odpowiednie wymiary, ale są to wartości minimalne konieczne do dopuszczenia do gry w lidze. Na tydzień przed wznowieniem rozgrywek chcemy zagrać już na dużym obiekcie – zapowiada opiekun drużyny z Izbicy.

Rundę rewanżową Ruch rozpocznie w weekend 23-24 marca wyjazdowym spotkaniem z Hetmanem Żółkiewka.

Ruch Izbica – Frassati Fajsławice 1:2 (0:1)

Bramki: B. Jaremek (83) – Stefaniak (33, 55).

Ruch: Sasim – Bożko, Blonka, Kaszak, Białobocki, G. Lewandowski, P. Lewandowski, Kryłowicz, Jasiński, B Jaremek, Babiarz oraz Swatowski, Pomianowski, Wlizło.

Frassati: Kulesza (zawodnik testowany) – Gęca, Korchut, Kudlai (B. Błaziak), Adamiec, Papuha (Gieracz), Matycz, P. Przebirowski, Shtekh, Stefaniak, Dołhan.

Ruch Izbica – Kłos Chełm 2:3

Bramki dla Ruchu: B. Jaremek (55, 86).

Ruch: Sasim – Bożko, Blonka, Juściński, Wlizło, Frącek, Śliwa, Babiarz, Jasiński, Zaprawa, Gałka oraz Kiszczak, Kaszak, Kliszcz, Kić, Wójtowicz, Dudek, B. Jaremek, Banach.