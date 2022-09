Unia Białopole - Ruch Izbica 1:5. Grała chełmska klasa okręgowa

Ogniwo miało szczęście. Nosa do zmian miał szkoleniowiec gospodarzy Krzysztof Bodziak. Trener wprowadził na boisko z ławki rezerwowych Cezarego Siwka i Jusiuka. Pierwszy, przy wyniku 0:2, strzelił kontaktowego gola, drugi, już w doliczonym czasie, doprowadził do remisu.

Po pierwszej połowie w lepszych humorach byli goście, którzy prowadzili 1:0. Nieco po ponad godzinie wygrywali już 2:0. – Po strzeleniu kontaktowego gola „siedliśmy” na drużynie gości. Mogliśmy już wcześniej strzelić wyrównującego gola. Nasza skuteczność pozostawia jednak wiele do poprawy. Obie bramki straciliśmy po naszych błędach – ocenia Damian Gałecki, kierownik Ogniwa Wierzbica.

Po końcowym gwizdku goście byli niepocieszeni. – Szkoda, że straciliśmy prowadzenie w doliczonym czasie. Z drugiej strony trzeba przyznać, że goście mieli optyczną przewagę w spotkaniu. My mądrze się broniliśmy i graliśmy z kontry. Pierwsza bramka padał po kontrze, druga też była efektem gry z kontry. Po szybkiej akcji gospodarze zagrali ręką w polu karnym i mieliśmy rzut karny. Patrząc na całe spotkanie remis jest wynikiem sprawiedliwym – mówi Andrzej Koprucha, kierownik Hetmana Żółkiewka.

Ogniwo Wierzbica – Hetman Żółkiewka 2:2 (0:1)

Bramki: Siwek (73), Jusiuk (90 + 2) – Rycerz (35, 66 z karnego).

Czerwona kartka: Eryk Klimowicz (Ogniwo) w 90 + 3 min, za drugą żółtą.

Ogniwo: Wojnowski – Sobiesiak, Kłos (83 Jusiuk), Pełczyński, K. Klimowicz (80 D. Klimowicz), Szanfisz, Chlebiuk, Duduś (29 Siwek), Knot. E. Klimowicz, Bąk (82 Balcerek).

Hetman: Ścibak – Widz, Wikira, Pobiega, Amerla, Koprucha, Puchala, Banaszak, Małek (90 Grzegórski), Rycerz, Sawicki (88 P. Prus).

Ruch Izbica ma kapitana Michała Gałkę. Napastnik, który już ponad 20 lat broni barw klubu z Izbicy, otworzył wynik spotkania z Unią Białopole. Tuż przed przerwą piłkarz trafił do siatki. Po zmianie stron Gałka dorzucił dwie ko lejne bramki, jedną z rzutu wolnego, a drugą z bliska. Na 4:0 podwyższył Bartłomiej Jaremek. – Michał i Bartek strzelili ładne gole z rzutów wolnych. Druga połowa była lepsza w naszym wykonaniu, strzeliliśmy jeszcze cztery gole. Cieszymy się ze zwycięstwa – mówi grający trener Ruchu Roman Blonka.

W 5 minucie, w drużynie gospodarzy kontuzji nabawił się napastnik Dawid Steciuk. – Mimo kontuzji nasza nie posypała się. W drugiej części pierwszej połowy mieliśmy swoje okazje do strzelenia goli. Byliśmy jednak nieskuteczni. Dostaliśmy bramkę do szatni. Jak się później okazało, „nie wyszliśmy z szatni” na drugą połowę. Trochę nasza gra ruszyła się po zmianach w 67 minucie, ale nie mogliśmy trafić do bramki Ruchu. Dobre okazje mieli Wojtek Bureć, Kacper Piekaruk. Nie zdołaliśmy jednak strzelić kolejnych goli – relacjonuje prezes Unii Jan Ostrowski.

Unia Białopole - Ruch Izbica 1:5 (0:1)

Bramki: Piekaruk (78) – Gałka (45, 51, 56), B. Jaremek (65), Kaszak (90).

Białopole: Martyniak – M. Cor, Gąsiorowski, Bureć, Ostrowski, Domińczuk (67 K. Cor), J. Łukaszewski, Zdybel, Matejek (67 Piekaruk), Tomaszewski, Steciuk (5 Lewkowicz).

Ruch: Sasim – Bożko, Blonka, Kaszak, Czochrowski (70 D. Jaremek), P. Lewandowski (85 Antoniak), Binek, Kryłowicz, Wlizło (85 Babiarz), Gałka (75 Swatowski), B. Jaremek.

Pozostałe wyniki 6. kolejki: Włodawianka Włodawa – Unia Rejowiec 2:1 (Mahdysh 35 z karnego, Czarnota 67 – Jankowski 40 samobójcza) * Granica Dorohusk – Kłos Gmina Chełm 1:1 (Gierczak 26 – J. Rak 14). Czerwone kartki: Krzysztof Rak (Kłos) w 80 min, za drugą żółtą; Michał Niemiec (Granica) w 81 min, za drugą żółtą * Znicz Siennica Różana – Brat Siennica Nadolna 1:2 (K. Mazurek 36 – Kniażuk 2, Pachuta 76) * Orzeł Srebrzyszcze – Frassati Fajsławice 5:2 (K. Kostka samobójcza 45 + 4, Adamiec 46, 57 z karnego, A. Olender 51, Rzeszut 90 + 4 – Robak 22, Gieracz 68). Czerwona kartka: Piotr Chruściel (Frassati) w 84 min, za drugą żółtą * Victoria Żmudź – Spółdzielca Siedliszcze 1:2 (Lecki 90 + 2 – Poliszuk 33, Głowacki 38). W 66 min Piotr Lecki (Victoria) nie wykorzystał rzutu karnego.