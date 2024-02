Z RPA do chełmskiej klasy okręgowej, Bug Hanna spokojnie robi swoje

Obecny sezon jest bardzo wymagający dla Bugu. Wiosną 2023 roku zespół zakończył rywalizację w grupie spadkowej IV ligi na piątym miejscu.

Lokata w środku stawki nie zagwarantowała niestety miejsca na kolejny rok na takim samym poziomie rozgrywek. Ekipa z Hanny, podobnie jak sklasyfikowana pozycję niżej Sparta Rejowiec Fabryczny, została zdegradowana do ligi okręgowej. Drużynę przejął Michał Gromysz. To trener na dorobku, który wiosną prowadził Tytana Wisznice, w bialskiej klasie okręgowej. Grającemu szkoleniowcowi udało się utrzymać drużynę na poziomie ligi okręgowej. Mimo to, po zakończeniu rozgrywek, szkoleniowiec podjął decyzję o przenosinach do innej ligi. Było wiadomo, że będzie to poważne wyzwanie.

Tymczasem, pod opieką grającego trenera Gromysza, Bug w rundzie jesiennej radził sobie bardzo dobrze. Pod jego okiem zgromadził 25 punktów. Taki dorobek dał wysokie czwarte miejsce. Zespół zanotował: osiem wygranych, remis i cztery porażki.

Pozycja tuż za podium to dobra lokata wyjściowa przed rundą rewanżową. Do trzeciej Włodawianki Bug traci tylko dwa punkty. – Spokojnie robimy swoje. Trenujemy, rozgrywamy mecze kontrolne – podkreśla opiekun zespołu. Przygotowania do ligowej wiosny spadkowicz z IV ligi rozpoczął w połowie stycznia. Rundę rewanżową zainauguruje u siebie spotkaniem z Włodawianką (23/24 marca).

Bug ma już za sobą dwa mecze kontrolne. W pierwszym nie miał problemów z pokonaniem przedostatniej po pierwszej rundzie drużyny Spółdzielcy Siedliszcze 10:1. Gole strzelili Paweł Lewczuk, Dmytro Fabrika, obaj po dwa oraz Kacper Naumiuk, Jakub Daniłosio, Illia Barchuk, Mateusz Sawicki, Daniel Malichani oraz testowany napastnik. W drugim sparingu podopieczni trenera Gromysza okazali się lepsi od występującego w IV lidze Ogniwa Wierzbica, które ograli 2:0. Na listę strzelców wpisali się Daniel Malichani oraz Evans Forane. To 22-letni praworożny pomocnik z Republiki Południowej Afryki. Bug testuje także obrońcę i napastnika.

– Z obydwoma zawodnikami jesteśmy już po słowie. Na frekwencję na zajęciach nie możemy narzekać, najmniej trenowało 12, a najwięcej 18 piłkarzy. Średnio mam 14-15 zawodników, spotykamy się trzy razy w tygodniu. Szlifujemy formę na rundę wiosenną – relacjonuje trener Gromysz.