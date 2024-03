Demolka w Łęcznej, piłkarki Górnika rozbite przez GKS Katowice

– Mecz ze Śląskiem to zdecydowane wypadek przy pracy, co udowodnimy w kolejnych meczach. Jesteśmy spokojne przed sobotnim spotkaniem, czujemy się dobrze przygotowane. Naszym celem jest dopisywać co tydzień trzy punkty. Różnice punktowe są niewielkie, dlatego nie martwi mnie miejsce, na którym obecnie się znajdujemy. Na tabelę spojrzymy po ostatniej kolejce – przekonywała przed sobotnim spotkaniem z GKS Katowice Katja Skupień. Liderka Górnika nawiązywała do spotkania ze Śląskiem Wrocław, kiedy łęcznianki niespodziewanie przegrały 1:3.

Po zakończeniu rywalizacji z GKS Katowice możemy być już pewni, że tamta porażka nie była wypadkiem przy pracy, a Górnik jest po prostu w kryzysie. Katowice mogły wygrać w Łęcznej znacznie wyżej, a gospodynie fakt, że utraciły tylko cztery bramki mogą zawdzięczać szczęściu oraz fenomenalnie dysponowanej Sandrze Urbańczyk. Wszak relacja z pierwszej połowy mogłaby się zamknąć w opisie kolejnych fenomenalnych interwencji młodej golkiperki.

W 14 min zatrzymała w wielkim stylu piłkę po uderzeniu Nicoli Brzęczek. W 20 min Urbańczyk w sobie tylko znany sposób obroniła strzał Amelii Bińkowskiej oddany z metra. Ta sama zawodniczka chwilę później przegrała pojedynek jeden na jednego z bramkarką Górnika, a w kolejnej akcji popisała się fantastyczną interwencją po strzale Brzęczek.

W drugiej połowie jednak nawet kapitalna Urbańczyk nie była w stanie zatrzymać zawodniczek GKS Katowice. Młoda bramkarka może mieć pretensje do swoich koleżanek, bo w 60 min mierząca 171 cm Bińkowska zaskoczyła obronę Górnika i pokonała Urbańczyk strzałem głową. Później było już tylko gorzej. Na gola polowała wprowadzona w 70 min Julia Włodarczyk. 22-latka dwa razy trafiła w słupek, a w 77 min pięknie wyłożyła piłkę Klaudii Słowińskiej, która dała przyjezdnym drugą bramkę.

Ozdobą meczu był jednak strzał nożycami Aleksandry Nieciąg. Piękne uderzenie było jednak poprzedzone całą serią niefrasobliwych zagrań ze strony Górnika. Wynik w doliczonym czasie gry ustaliła Klaudia Maciążka.

GKS Górnik Łęczna – GKS Katowice 0:4 (0:0)

Bramki: Bińkowska (60), Słowińska (77), Nieciąg (84), Maciążka (90+4)

Górnik: Urbańczyk – Skupień, Zawadzka, Kazanowska, Cyraniak, Kłoda, Hałatek (69 Nestorowicz), Dereń (57 Posiewka, 82 Skrzypczak), Fabova, Rapacka, Piętakiewicz (69 Drąg).

Karowice: Seweryn - Olszewska, Hajduk, Misztal, Turkiewicz (80 Konkol), Grzybowska, Nieciąg (86 Kulig), Bednarz (80 Grzegorczyk), Słowińska, Bińkowska (70 Włodarczyk), Brzęczek (46 Maciążka).

Żółte kartki Drąg – Grzegorczyk. Widzów: 600.