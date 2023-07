Dwa sparingi, dwa zwycięstwa i 21 goli, czyli udany obóz piłkarek Górnika Łęczna

W pierwszym spotkaniu Górniczki zmierzyły się ze Slovanem Bratysława. I już po 45 minutach było jasne, że zawody zakończą się pogromem. Przyjezdne prowadziły aż 8:0. Po przerwie były bardziej litościwe i zaaplikowały rywalkom „tylko” pięć goli. Drugi mecz też wypadł całkiem nieźle. Tym razem ekipa z Łęcznej rozbiła AS Trencin 8:0. I w bardzo dobrych humorach mogły wracać do domu.

Kolejny sparing ekipa z Łęcznej rozegra 26 lipca. U siebie zmierzy się z Kryvbas Krzywy Róg. 29 lipca rywalkami będą piłkarki Skry Częstochowa. Sierpień rozpocznie się od potyczki z Medykiem Konin – 5 sierpnia, natomiast na zakończenie przygotowań, 11 sierpnia, Górnik zagra z męską drużyną U-17 Widoku Lublin.

Górnik ma też kolejną nową zawodniczkę. Do drużyny wraca Roksana Ratajczyk, która ostatnio grała w Pogoni Szczecin.

Popularna „Roksi” w zielono-czarnych występowała w latach 2020-2022. Kolejne rozgrywki spędziła bliżej rodzinnego domu, w Pogoni. Tam w 21 meczach zdobyła siedem goli. Tyle, ile dla Górnika w 40 spotkaniach. Szybko zatęskniła jednak za Lubelszczyzną i zdecydowała się podpisać roczny kontrakt.

– Na pewno mój powrót do Górnika to niecodzienna sytuacja. Przyszłam tu z Olimpii Szczecin, by następnie wrócić do Pogoni. Po roku przerwy wracam jednak do Górnika i bardzo się z tego cieszę. Ostatni sezon mocno mnie zmienił. Stałam się zawodniczką, która potrafi walczyć o siebie i swoje cele, ale też, która jest bardziej zaangażowana. Wiem teraz, że potrafię grać ofensywnie i strzelać bramki. Chcę potwierdzić to w Górniku i pomóc drużynie w zdobyciu wymarzonego dubletu – mówi na klubowym portalu Ratajczak.

Warto też wspomnieć o sporym zastrzyku gotówki, który spłynął do Górnika z futbolowej centrali w ramach Programu Premiowania Klubów Kobiecych za udział zawodniczek w zgrupowaniach reprezentacji Polski w sezonie 2022/2023. Wicemistrzynie Polski wzbogaciły się aż o 230 351 zł i jest to największa suma spośród wszystkich klubów w Polsce.

Slovan Bratysława – GKS Górnik Łęczna 0:13 (0:8)

Bramki: Fabova 2, Derus 2, Piętakiewicz 2, Skupień, Dębińska, Hałatek, Kazanowska, Posiewka, Smaza, Ratajczyk.

Górnik, I połowa: Macała – Cyraniak, Kazanowska, Głąb, Skupień, Dereń, Derus, Rapacka, Hałatek, Dębińska, Fabova. II połowa: Macała – Świderska, Smaza, Cyraniak (Łuczak), Ostrowska, Kłoda, Gliszczyńska, Jezioro, Posiewka, Piętakiewicz, Nestorowicz (Ratajczyk).

AS Trencin – GKS Górnik Łęczna 0:8 (0:4)

Bramki: Jezioro (3), zawodniczka testowana (10), Świderska (34, 35), Skupień (47, 90), Fabova (63), Dębińska (83).

Górnik, I połowa: Macała – Świderska, Smaza, Cyraniak, Ostrowska (Nestorowicz), Kłoda, Gliszczyńska, Jezioro, Ratajczyk, Piętakiewicz, zawodniczka testowana. II połowa: Zagozdon – Świderska (Łuczak), Kazanowska, Głąb, Skupień, Dereń, Derus, Rapacka, Hałatek, Fabova, Nestorowicz (Dębińska).