GKS Górnik Łęczna pewnie awansował do ćwierćfinału Orlen Pucharu Polski kobiet

To był drugi oficjalny mecz Górnika Łęczna w tym sezonie. Przed tygodniem łęcznianki pokonały 2:1 AZS UJ Kraków w zaległym spotkaniu Ekstraligi, co pozwoliło im poprawić swoją sytuację w ligowej tabeli. Teraz wykonały kolejny krok do sukcesów w tym sezonie i rozbiły w wielkim stylu Victorię Niemcz Osielsko.

Wprawdzie rywal gra tylko na poziomie III ligi, to jednak strzelenie mu 13 bramek musi budzić szacunek. Formą błysnęła zwłaszcza Natalia Nestorowicz, która aż 5 razy trafiła do siatki. Klasycznego hat-tricka skompletowała Klaudia Fabova. Reprezentantka Słowacji znaczną część jesieni straciła z powodu kłopotów zdrowotnych. Teraz pokazuje, że w rundzie wiosennej będzie olbrzymim wzmocnieniem Górnika. Cieszyć musi też dublet młodej Oliwii Stachury. Pozostałe bramki zdobyły Milena Kazanowska, Roksana Ratajczak i Wiktoria Skrzypczak. Ta ostatnia to zawodniczka z rocznika 2009. Popularna „Wikensa” swoją piłkarską przygodę rozpoczęła już w wieku 7 lat. Przez pierwsze pięć reprezentowała Motor Lublin, skąd później trafiła do akademii Górnika. Skrzypczak od najmłodszych lat jeździ na zgrupowania młodzieżowych reprezentacji Polski, a z pierwszą drużyną zielono-czarnych trenuje już od 13 roku życia. - Wiktoria trenuje z nami już od jakiegoś czasu. Mimo młodego wieku nie boi się wyzwań, a my nie boimy się dawać szans młodym zawodniczkom. Jest bardzo perspektywiczna i ma waleczny charakter. Cieszę się, że doszło do podpisania kontraktu. Na pewno na to zasługuje – powiedział kilkanaście dni temu po podpisaniu kontraktu Patryk Błaziak.

Teraz przed łęczniankami czas na zgrupowania reprezentacyjne. W przypadku Górnika chodzi o reprezentację Polski U-19. Podopieczne Katarzyny Barlewicz spotkają się dzisiaj ze sobą w Nowym Dworze Mazowieckim. Tam wybierają się trzy łęcznianki – Sandra Urbańczyk, Julia Piętakiewicz i Jagoda Cyraniak. Celem zgrupowania będzie turniej w Portugalii. Polki rozegrają tam trzy spotkania – 21 lutego z Węgrami (godz. 17.30, Estádio do Algarve), 24 lutego z Portugalią (godz. 16.00 Estádio Municipal de Albufeira) i 27 lutego z Austrią (godz. 11.00 Estádio Municipal da Bela Vista).

Victoria Niemcz Osielsko – GKS Górnik Łęczna 0:13 (0:6)

Bramki: Fabova (2, 4, 39), Nestorowicz (16, 48, 67, 72, 77), Stachura (29, 49), Kazanowska (43), Skrzypczak (65), Ratajczak (78).

Victoria: Kalichynska – Boguszyńska, Filarska (46 Leśniewska), Lasota, Lewandowska (82 Rulkowska), Lukach, Motylska, Ossowska Sadowska, Stępień (82 Wittkowicz), Zyś.

Górnik: Macała (60 Zagożdżon) – Zawadzka, Smaza, Kazanowska, Skrzypczak (75 Michaluk), Stachura (65 Wypych), Kłoda, Świderska, Fabova, Ratajczyk, Nestorowicz (75 Krok).

Żółta kartka: Wypych. Sędziowała: Pazdecka. Widzów: 50.

Pozostałe wyniki: Resovia II – Bielawianka Bielawa 1:2 * AP Orlen II Gdańsk – Stomilanki Olsztyn 0:7 * Zorza Pęgów – Resovia 0:1 * Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski – AP Orlen Gdańsk 0:7 * UKS SMS Łódź – Czarni Sosnowiec 4:0 * LZS Stare Oborzyska – Śląsk Wrocław 0:7. Mecz Rekord Bielsko-Biała – GKS Katowice zakończył się po zamknięciu wydania naszej gazety.