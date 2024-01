GKS Górnik Łęczna przygotowuje się do wznowienia rozgrywek

Wcześniej, bo już 17 lutego podopiezne Patryka Błaziaka przystąpią do 1/8 finału Orlen Puchar Polski. Łęcznianki miały mnóstwo szczęścia w losowaniu, bo trafiły na Victorię Niemcz Osielsko. To drużyna występująca na co dzień w grupie II trzeciej ligi, czyli na czwartym poziomie rozgrywkowym. Po rundzie jesiennej zajmuje trzecie miejsce. Do tego etapu Orlen Puchar Polski dotarła dzięki wyeliminowaniu wcześniej KU AZS-UW Warszawa i SWD Wodzisław Śląski. Tego drugiego rywala Victoria rozgromiła aż 8:1.

Górnik już rozpoczął przygotowania do sezonu i ma za sobą już nawet pierwszy sparing. W nim łęcznianki zmierzyły się z Unią Lublin i zwyciężyły aż 11:1. Hat- trick skompletowała Roksana Ratajczyk, a dwa trafienia zaliczyła Roksana Ratajczyk. Pozostałe bramki były autorstwa Jagody Cyraniak, Dominiki Dereń, Milena Kazanowska, Marcjanna Zawadzka, Natalia Drożyńska oraz Julia Ostrowska. Górnik miał grać jeszcze z Resovią Rzeszów, ale to spotkanie zostało odwołane z powodu zmrożonego boiska na Podkarpaciu. Kolejny sparing jest zaplanowany na sobotę. Podopieczne Patryka Błaziak wystąpią wówczas w Łodzi, gdzie zmierzą się z miejscowym UKS SMS. Później w planach są jeszcze gry kontrolne z Legia Ladies Warszawa oraz Stomilankami Olsztyn. Obie odbędą się w lutym w Warszawie.

W klubie zaszły też przetasowania personalne. Z drużyną pożegnały się Agnieszka Derus, Katarzyna Jezioro oraz Jayda Brown. Jednocześnie na wypożyczenie do Rekordu Bielsko-Biała udała się Nikola Dębińska.