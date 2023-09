GKS Górnik Łęczna rozbił Stomilanki Olsztyn

Prezydent promuje marsz Tuska i kandydata do Sejmu na Facebooku. Mieszkaniec ma wątpliwości

Prezydent Białej Podlaskiej na swoim oficjalnym profilu na Facebooku promuje kandydata do Sejmu, Macieja Buczyńskiego i zaprasza na Marsz Miliona Serc. – To nic innego jak wykorzystywanie publicznej pozycji i urzędu do celów innych niż zostały do tego powołane – uważa Andrzej Halicki, doktor nauk prawnych.