GKS Górnik Łęczna rozpoczął sezon od remisu w Gdańsku

0 A A

Klaudia Fabova (w zielonym stroju) to w obecnym składzie jedna z najważniejszych piłkarek Górnika (fot. Piotr Michalski)

Podopieczne Roberta Makarewicza jechały nad Morze Bałtyckie pełne niepokoju, ponieważ AP Orlen Gdańsk to przeciwnik, który w ostatnich latach wyjątkowo im nie leżał. Nawet jeśli łęcznianki wygrywały z gdańszczankami, to zazwyczaj były to wyrównane starcia. Niestety, teraz było podobnie, a mecz zakończył bezbramkowym remisem.

Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować