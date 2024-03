Górnik Łęczna przerwał złą passę w meczu z Czarnymi Sosnowiec

Niedziela Palmowa w Muzeum Wsi Lubelskiej

Czas przygotowań do Wielkanocy to kolejna okazja by zobaczyć, jak niegdyś bywało. Tradycyjnie Muzeum Wsi Lubelskiej, zaprosiło odwiedzających do wspólnego świętowania Niedzieli Palmowej zwanej też Niedzielą Kwietną lub Wierzbną. Skansen z tej okazji przygotował wiele atrakcji.