KKP Unia Lublin oraz Górnik Łęczna awansowały do 1/8 finału Pucharu Polski

To drużyna, która na co dzień występuje w II lidze. Różnicę poziomów rozgrywkowych było widać od pierwszych minut, a łęcznianki narzuciły rywalkom takie tempo, że te momentami nie miały kompletnie pomysłu jak się bronić przed kolejnymi atakami. Bohaterką spotkania była Kaja Skupień, która zdobyła aż 5 bramek. 3 trafienia dołożyła Julia Piętakiewicz. Listę strzelczyń uzupełniły Wiktoria Skrzypczak i Inez Sikora. Wynik 10:0 jest najwyższym zwycięstwem, jakie padło w 1/16 Orlen Pucharu Polski.

Skromniej, ale równie wartościowo zwyciężył KKP Unia Lublin. Podopieczne Dominiki Przewłoki swój mecz rozgrywały w Jankowie Przygodzkim, a ich rywalem była Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski. Z tym przeciwnikiem lublinianki mierzyły się tydzień wcześniej i wygrały 3:0. Teraz było trudniej, ale również udało się zwyciężyć. Na bramki trzeba było czekać jednak do samej końcówki. Najpierw do siatki trafiła w 83 min Weronika Mazur, a w 89 min wynik ustaliła Kaja Franszczyk. – Byłyśmy w tym meczu stroną dominującą i miałyśmy swój plan na to spotkanie. Ta jesień jest dla nas znakomita, bo przypomnę, że liderujemy rozgrywkom II ligi. Naszym celem jest awans do Orlen I ligi – mówi Dominika Przewłoka, trenerka Unii.

W niedzielny wieczór swój mecz 1/16 finału Orlen Pucharu Polski rozgrywały także piłkarki MOSiR Lubartów. One również zakończyły mecz fantastycznym rezultatem i wyeliminowały pierwszoligową Polonię Środa Wielkopolska. Spotkanie rozpoczęło się od fantastycznego uderzenia Katarzyny Lipowskiej, która w 23 min dała prowadzenie lubartowiankom. Polonia wyrównała w 67 min za sprawą Laury Nowickiej. Końcówka należała jednak do gospodyń – w 84 min trafiła Lipowska, a wynik w 90 min strzałem z rzutu karnego ustaliła Iga Karpińska.

Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski – KKP Unia Lublin 0:2 (0:0)

Bramki: Mazur (83), Franaszczyk (89).

Unia: Węgierak (46 Szymanek) – Przekorzyńska, Kiepura, Warchałowska, Korszeń, Lutkiewicz (85 Piwnicka), Mazur, Adamska, Dąbrowska, Świderska, Franaszczyk.

LFA Szczecin – Górnik Łęczna 0:10 (0:4)

Bramki: Piętakiewicz (7, 32, 45+3), Skupień (19, 60, 76, 78, 90), Skrzypczak (52), Sikora (72).

Górnik: Piątek – Ratajczyk, Walczak, Zawadzka, Drąg, Dereń, Kłoda (46 Skrzypczak), Lefeld, Skupień, Sikora, Piętakiewicz

Pozostałe wyniki: Loczki Wyszków – Ślęza Wrocław 1:3 * Legionistki Warszawa – Rekord Bielsko-Biała 0:2 * UKS SMS II Łódź – Pogoń Tczew 2:3 * Górnik Zabrze – AP Orlen Gdańsk 1:8 * Lech/UAM Poznań – UKS SMS Łódź 0:3 * MKS Myszków – Skra Częstochowa 0:3 * Targowianka Targowisko – PTC Pabianice 0:1 * Ślęza II Wrocław – Czarni Sosnowiec 0:9 * Stomilanki Olsztyn – Pogoń Szczecin 1:5 * Pogoń II Tczew – LZS Stare Oborzyska 3:4. Mecze UKS Wisła Kraków – Śląsk Wrocław i Nowy Świt Górzno – Resovia zakończyły się po zamknięciu wydania naszej gazety.