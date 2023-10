Niespodziewana zmiana trenera, a już w sobotę GKS Górnik Łęczna zagra z Pogonią Szczecin

Decyzja została ogłoszona w środowy wieczór. Makarewicz pełnił funkcję trenera Górnika od 18 maja 2021 roku, kiedy zastąpił na tym stanowisku Piotra Mazurkiewicza.

W trakcie swojej pracy w zespole z Łęcznej sięgnął po dwa wicemistrzostwa Polski, a także po brązowy medal Ekstraligi. W tym sezonie Górnikowi jednak idzie zdecydowanie gorzej – po sześciu kolejkach zajmuje piąte miejsce. Pod wodzą Makarewicza klub z Łęcznej poniósł dwie porażki – 1:2 z GKS Katowice i 0:4 z UKS SMS Łódź. I ta ostatnia klęska, gdzie zespół z województwa lubelskiego był dramatycznie bezradny chyba przelała czarę goryczy. Warto zauważyć wiele pozytywnych aspektów pracy Makarewicza w Łęcznej.

Największym atutem był fakt, że nie bał się odważnie wprowadzać do drużyny młodych piłkarek. Pod jego okiem błysnęła Aleksandra Posiewka czy Katja Skupień. Makarewicz nie miał też łatwego zadania, bo praktycznie co sezon klub przewodził rewolucję kadrową. Tak było również przed startem obecnego sezonu, kiedy Górnik stracił chociażby Emilię Szymczak, Klaudię Lefeld czy Annę Palińską.

Jeszcze w czwartek mamy poznać nazwisko nowego szkoleniowca. Niezależnie jednak od tego, kto nim zostanie, to w sobotę będzie czekać go niesamowicie ciężkie zadanie. Pogoń Szczecin, najbliższy przeciwnik Górnika, to drużyna, która obecnie jest na trzeciej pozycji Orlen Ekstraligi. Warto podkreślić, że szczecinianki mają jeden mecz rozegrany mniej niż Górnik, bo ich rywalizacja z GKS Katowice została przełożona na drugą połowę października.

Rywalizacja w Łęcznej rozpocznie się o godz. 13. Wstęp na trybuny jest bezpłatny.