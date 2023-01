Nikola Dębińska wraca do Górnika Łęczna

– Bardzo cieszy mnie powrót do Górnika. Czekałam na ten moment. Teraz chciałabym jak najlepiej przepracować okres przygotowawczy, by na nowo zdobyć zaufanie trenerów. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie po mojej myśli i wiosną dostanę szansę – mówi Nikola Dębińska w rozmowie z klubowymi mediami. Przypomnijmy, że młoda napastniczka jest z Łęczna związana już od kilku lat. W Górniku początkowo grała w zespole do lat 17, a od sezonu 2021/2022 już na stałe była przypisana do drużyny występującej w Ekstralidze.

Dębińska ze swoimi koleżankami z Łęcznej spotka się już we wtorek, kiedy Górnik rozpocznie przygotowania do startu rundy wiosennej. Pierwsze tygodnie łęcznianki spędzą na własnych obiektach, gdzie zresztą planowany jest obóz dochodzeniowy. Zostanie on zakończony grą kontrolną z juniorami młodszymi lubelskiego Widoku. Na początku lutego zespół wyjedzie na zachód Polski. Tam, 4 lutego w Zgorzelcu, zmierzy się z Red Bull Lipsk, aktualnym liderem II Bundesligi, a także zespołem, który już zameldował się w ćwierćfinale DFB Pokal.

Dzień później natomiast Górnik zagra z Bielawianką Bielawa, a ten mecz odbędzie się na boisku rywala. Kolejny sparing odbędzie się 11 lutego, kiedy w Wiśniowej Górze Górnik zagra z II-ligową Ślęzą Wrocław. Na zakończenie okresu przygotowawczego, 19 lutego, łęcznianki podejmą jeszcze na własnym boisku I-ligowe Stomilanki Olsztyn. Sześć dni później ruszy runda wiosenna, a w pierwszej kolejce Górnik podejmie na swoim stadionie Śląsk Wrocław, obecnie 5 siłę Ekstraligi. Przypomnijmy, że zimę zespół Roberta Makarewicza spędził jako wicelider. Strata do pierwszego w tabeli GKS GieKSa Katowice wynosi zaledwie dwa punkty.

Celem ekipy Roberta Makarewicza na rundę wiosenną jest odzyskanie mistrzowskiego tytułu. Warto też pamiętać, ze Górnik wciąż liczy się w walce o Puchar Polski, gdzie jest już w 1/8 finału. Rywala w tej fazie rozgrywek łęcznianki poznają już w czwartek, kiedy odbędzie się losowanie. W gronie potencjalnych przeciwników jest 7 zespołów z Ekstraligi. Pozostałych 8 gra na co dzień na niższych poziomach rozgrywkowych. Wśród nich są nawet dwie drużyny z IV ligi – Pogoń II Gościeniec nad Wisłą Tczew oraz SWD II Wodzisław Śląski.