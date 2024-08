Piłkarki Górnika Łęczna gotowe do startu ligi

Jeżeli patrzeć tylko po wynikach sparingów, to Górnik Łęczna jest znakomicie przygotowany do startującego w sobotę sezonu Orlen Ekstraligi. Podopieczne Patryka Błaziaka wygrały komplet meczów sparingowych, chociaż trzeba przyznać, że poza AP Orlen Gdańsk mierzyły się raczej z ekipami o znacznie mniejszym potencjale.

Tak było również w piątek, kiedy w Siennej Górnik spotkał się z UKS 3 Weronica Staszkówka Jelna. Przeciwnik to ekipa z Orlen I ligi, która poprzedni sezon zakończyła na 7 miejscu. I tę różnicę lig było mocno widać podczas bezpośredniej rywalizacji. Górnik wygrał aż 8:1. W 11 min wynik otworzyła Katja Skupień. Już w kolejnej akcji na 2:0 podwyższyła Dorota Hałatek.

Chwilę później było już 3:0, bo do siatki trafiła Julia Piętakiewicz. Kolejne bramki padały już po zmianie stron. Strzelanie w drugiej połowie rozpoczęła Marcjanna Zawadzka, która w 54 min wykorzystała rzut karny. W 66 min do siatki trafiła Anna Rędzia. W końcówkę za zdobywanie goli wzięły się młode piłkarki – Aleksandra Posiewka i Julia Ostrowska. Te gole przedzieliło trafienie dla gospodyń autorstwa Kamili Lichoń. Wynik w 88 min ustaliła Rędzia, która w ten sposób skompletowała dublet.

Rozgrywki Orlen Ekstraligi ruszą już w najbliższy weekend. W pierwszej kolejce Górnik pojedzie do Szczecina, gdzie będzie rywalizował z miejscową Pogonią. To aktualny mistrz Polski, który w poprzednim sezonie dwukrotnie pokonał zespół z Łęcznej. To spotkanie odbędzie się w sobotę o godz. 12. Na swoim stadionie Górnik pojawi się dopiero 18 sierpnia, kiedy o godz. 20.15 łęcznianki zmierzą się ze Śląskiem Wrocław.

NASZE ZESPOŁY W CLJ

Poznaliśmy skład rozgrywek Centralnej Ligi Juniorek. W kategorii U-19 reprezentować nas będzie Górnik Łęczna. Rywalami będą KKS Czarni Sosnowiec, UKS 3 Weronica Staszkówka Jelna, Football Success Academy, 1 KS Ślęza Wrocław, Beniaminek Krosno, BTS Rekord Bielsko-Biała, GKS Katowice, CWKS Resovia Rzeszów i Śląsk Wrocław. W kategorii U-16 wystąpią Górnik, a także Perły Lublin. Ich przeciwnikami będą Stal Rzeszów, Resovia, Weronica, Beniaminek, Football Success, KPS Kielce, Iskra Tarnów i AZS UJ Kraków.