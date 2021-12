Piłkarki Górnika Łęczna wznowią treningi 10 stycznia

Wprawdzie Polski Związek Piłki Nożnej nie przedstawił jeszcze dokładnego terminarza rundy wiosennej, to można przypuszczać, że wznowienie ligowej rywalizacji nastąpi na początku marca.

W pierwszej kolejce Górnik pojedzie do Katowic na mecz z miejscowym GKS. Wiosną czeka go łącznie 11 ligowych spotkań. Przystąpi do nich z pozycji lidera, co jest dużym zaskoczeniem. W przerwie między sezonami w Łęcznej doszło do prawdziwej rewolucji kadrowej. Odeszła większość filarów drużyny, z czego spora część wyjechała do zagranicznych klubów, a na ich miejsce przyszły młode piłkarki, które najlepsze lata swoich karier mają jeszcze przed sobą.

I dość nieoczekiwanie ten najlepszy okres w ich karierach przyszedł bardzo szybko, bo już po kilku tygodniach pobytu w Łęcznej. Robert Makarewicz bardzo mądrze poukładał zespół, który jesienią nie zawsze zachwycał swoją grą, ale był bardzo skuteczny. Motorem napędowym wielu akcji była Klaudia Lefeld, która zaliczyła aż 10 asyst. Bardzo często wykorzystywała je natomiast Chinonyerem Macleans. Reprezentantka Nigerii w rundzie jesiennej zdobyła aż 13 bramek i przewodzi klasyfikacji najlepszych strzelczyń Ekstraligi.

W najlepszej jedenastce pierwszej rundy portalu laczynaspilkakobieca miejsce znalazły aż 3 trzy przedstawicielki klubu z Łęcznej. Oprócz Macleans i Lefeld na uznanie ekspertów zasłużyła także Weronika Kaczor. 18-letnia pomocniczka jest specjalistką od stałych fragmentów gry, a także efektownych podań. Jesienią asystowała przy 6 bramkach, co jest drugim wynikiem w całej Ekstralidze.

Obecnie zdecydowana większość zespołu przebywa już poza Łęczną. Nie oznacza to jednak, że liderki Ekstraligi mają zupełny odpoczynek od treningów. Każda z piłkarek otrzymała spersonalizowaną rozpiskę indywidualnych treningów. Pierwsze wspólne zajęcia przewidziane są natomiast 10 stycznia. Wszystkie treningi w okresie przygotowawczym będą odbywać się w Łęcznej.

– Mamy tu dobre warunki, dlatego też podjęliśmy decyzję o nieorganizowaniu obozu zimowego – mówi klubowym mediom szkoleniowiec zielono-czarnych, Robert Makarewicz.

Zespół czeka również seria interesujących sparingów. Pierwszy z nich zostanie rozegrany w Poczdamie, gdzie Górnik zagra z miejscowym Turbine, aktualnie 5 ekipą niemieckiej Bundesligi. Ten mecz zaplanowany jest na 15 stycznia. Tydzień później do Łęcznej zawita pierwszoligowa Resovia, a w kolejny weekend górniczki zagrają mecz ze swoimi rezerwami. Ten zespół na co dzień gra w IV lidze, ale w tym sezonie pokazał się już z bardzo dobrej strony w rozgrywkach Pucharu Polski, gdzie wyeliminował ekstraligową Tarnovię Tarnów. Odpadł dopiero w 1/16 finału, kiedy lepszy od młodych łęcznianek okazał się Medyk Polomarket Konin.

Luty Górnik rozpocznie od dwóch konfrontacji z zespołami z Ekstraligi – Sportisem KKP Bydgoszcz i TME UKS SMS Łódź, aktualnym wiceliderem Ekstraligi. W drugiej połowie lutego przyjdzie czas na zmagania z ekipami z niższych lig – HydroTruck Radom i Stomilankami Olsztyn.

Istotną informacją jest również to, że przygotowania z zespołem powinna rozpocząć Klaudia Miłek, która ostatnio była kontuzjowana. – Podobnie będzie z Jolantą Siwińską, Zofią Giętkowską oraz Anną Zając, która jednak rozpocznie zajęcia na nieco mniejszych obrotach – dodaje klubowym mediom szkoleniowiec.