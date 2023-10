Piłkarki Górnika Łęczna zagrają w Koninie. Rywalizacja dwóch firm w kryzysie

Przypomnijmy, że w poprzednim tygodniu w ekipie wicemistrzyń Polski doszło do olbrzymich przetasowań. Przede wszystkim zmienił się trener – Roberta Makarewicza zastąpił Patryk Błaziak. Nowy opiekun Górnika zaliczył jednak kompletnie nieudany debiut, w którym przegrał 0:3 z Pogonią Szczecin.

– Debiuty rządzą się swoimi prawami. W tym meczu Pogoń była lepsza w każdy aspekcie i pokazała nam, gdzie mamy problemy. Mamy kryzys w zespole, ale musimy robić wszystko, aby z niego wyjść – powiedział Patryk Błaziak.

Wydaje się, że dużo większym problemem jest fakt, że łęcznianki w meczu z Pogonią praktycznie nie dochodziły do sytuacji strzeleckich. A nawet, kiedy już one się pojawiały, to zazwyczaj były koncertowo marnowane. Tak było chociażby z Aleksandrą Posiewką czy Julitą Głąb.

Można się cieszyć jednak, że najbliższy przeciwnik, Medyk Konin, to drużyna ze znacznie niższej półki niż Pogoń. Szczecinianki to obecnie trzecia siła Orlen Ekstraligi. Medyk natomiast znajduje się tuż nad strefą spadkową. Nie oznacza to jednak, że koninianki to słaby zespół. Dwa tygodnie temu sensacyjnie pokonały 2:0 KKS Czarni Sosnowiec. Z drugiej strony w ostatniej kolejce uległy 0:1 najsłabszym w lidze Stomilankom Olsztyn.

– Po dwóch kolejnych porażka oraz przed przerwą reprezentacyjną zwycięstwo w Koninie jest bardzo ważną sprawą. Medyk jednak pokazał, że jest nieobliczalny. Skupiamy się jednak przede wszystkim na sobie. Chcemy odbudować i przeorganizować zespół – dodaje Patryk Błaziak.

Mecz w Koninie rozpocznie się w sobotę o godz. 11. Bezpośrednią transmisję z tego spotkania przeprowadzi TVP Sport.

Jadą na kadrę

Aż cztery zawodniczki Górnika Łęczna pojadą na turniej kwalifikacyjny mistrzostw Europy U-19, który odbędzie się w dniach 25-31 października w Austrii. Nominację na tę imprezę otrzymały Jagoda Cyraniak, Anna Gliszczyńska, Julia Piętakiewicz i Sandra Urbańczyk. Biało-Czerwone w tym turnieju zmierzą się z Danią, Austrią i Czarnogórą.