Rodzynek z Górnika Łęczna w kadrze reprezentacji Polski kobiet

Przypomnijmy, że Lefeld to najnowszy nabytek zespołu z Łęcznej. Przypomnijmy, że wcześniej grała już w Górniku i była autorką największych sukcesów klubu, z którym sięgnęła po mistrzostwo Polski. Oprócz tego zdobyła z ekipą z Łęcznej dwa srebrne medale oraz brąz. Ostatni sezon spędziła natomiast w szwajcarskim Grasshopper Zurych.

Jej przyjście oznacza też, że piłkarki Górnika wreszcie wracają do reprezentacji Polski. Łęcznianki, z powodu słabszego sezonu, były rzadko uwzględniane przy powołaniach przez selekcjonerkę Ninę Patalon. Teraz selekcjonerka nie miała wyboru i jedno powołanie trafiło właśnie do Łęcznej. Polki w lipcu czekają dwa trudne mecze eliminacji mistrzostw Europy. Najpierw 12 lipca w Altach zagrają z Austrią. 16 lipca Biało-Czerwone pojawią się natomiast w Sosnowcu, gdzie podejmą Islandię.

Piłkarki Górnika dużo więcej znaczą w reprezentacji Polski U-17. Przypomnijmy, że niedawno Lena Marczak i Julia Ostrowska sięgnęły w Szwecji po brązowy medal mistrzostw Europy. Ten wynik zapewnił im przepustkę do mistrzostw świata, które odbędą się w Dominikanie. Polki poznały grupowe rywalki. Biało-Czerwone trafiły do grupy D i ich pierwszym rywalem będzie Japonia. To spotkanie odbędzie się 17 października w Santo Domingo. 20 października nasze piłkarki w tym samym miejscu zmierzą się z Brazylią. Ostatnim przeciwnikiem będzie Zambia, z którą zagrają 23 października w Santiago de Los Caballeros.

Warto wspomnieć także o tym, że dzisiaj swój udział w kobiecym Pucharze Polski w piłce nożnej plażowej rozpoczyna ekipa KKP Unia Lublin. Nasze piłkarki wystąpią w grupie C razem z FC Ladies 10 Zgierz, Wierzbowianką Wierzbno i Lechią Gdańsk.