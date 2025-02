Jak oceniacie początek rundy wiosennej w waszym wykonaniu? Po dwóch kolejkach macie na koncie tylko punkt...

– Na pewno wyciągamy wnioski i jesteśmy spokojni. Nie ma żadnej presji czy informacji, że coś jest nie tak. Patrzymy jednak na błędy i chcemy je jak najszybciej poprawić. Atmosfera w drużynie była, jest i mam nadzieję, że dalej będzie pozytywna. Tylko to nas może doprowadzić do zmiany wyników i budowania zwycięskiej serii.

Sami liczyliście na lepsze wejście w rundę rewanżową?

– Zawsze chcemy wygrywać, a po dwóch meczach mamy tylko punkt. Na pewno nie jesteśmy usatysfakcjonowani. Sztab wyciągnął jednak bardzo dobre wnioski i wierzymy, że od najbliższego meczu to się zmieni.

Jak oceniasz najbliższego rywala? W pierwszym meczu z Jagiellonią przegraliście, ale pokazaliście się z dobrej strony...

– Uważam, że tamto spotkanie na Arenie było jednym z naszych lepszych meczów. Owszem, przegraliśmy 0:2, ale mieliśmy spore posiadanie piłki – jeżeli dobrze pamiętam, to ponad 53 procent i sporo sytuacji. Rywale zdobyli gola po naszym błędzie. Sami czuliśmy, że to był dobry występ. Po tych wnioskach z ostatnich meczów chcemy tam pojechać i walczyć o trzy punkty. W PKO BP Ekstraklasie jesteśmy obecnie po 20 kolejkach i wiemy, jaka jest ta liga. Z TOP 8 ostatnio chyba tylko Pogoń Szczecin zdobyła trzy punkty, a dół pnie się w górę. Liga pokazuje, że każdy może wygrać z każdym i my z taką myślą jedziemy na najbliższe spotkanie. Spodziewamy się piłkarskiego meczu. Jedni i drudzy będą chcieli narzucić swój styl z piłką.

Jagiellonia w lidze, w tych dwóch kolejkach na wiosnę zdobyła aż cztery gole w pierwszy kwadrans. Chyba trzeba uważać przede wszystkim na początku zawodów...

– Na pewno, ale my ogólnie musimy zwrócić uwagę na pierwszą połowę. Wiadomo, jak to wyglądało ostatnio z naszej strony. Chcemy być tym Motorem z jesieni od pierwszej do ostatniej minuty.

Jak idą rozmowy na temat nowego kontraktu?

– O to trzeba pytać dyrektora sportowego i menedżerów. Ja wiem, że wszystko idzie w dobrym kierunku, tyle mogę powiedzieć.

A jak zareagowałeś na ofertę ze Sturmu Graz, o której się mówiło w mediach?

– To daje mi takie poczucie pewności, że to, co robię przynosi korzyści. Nie jestem jednak w żadnym stopniu zmartwiony, bo jestem w klubie, w którym mamy fenomenalny sztab i szatnię, wiem, że tutaj dalej będę się rozwijał.

My słyszeliśmy o propozycji z Austrii, a ty pewnie o innych. Było tego więcej?

– Słyszałem, że tak, ale nie wiem czy mogę o tym mówić, więc zachowam milczenie (śmiech).