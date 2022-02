Górnik Łęczna wraca do walki o ligowe punkty

Beniaminek PKO BP Ekstraklasy po świetnej końcówce 2021 roku przerwę zimową spędził na miejscu gwarantującym utrzymanie. Piłkarze z Łęcznej do pracy wrócili na początku stycznia i po okresie treningów na własnych obiektach spędzili ponad tydzień na zgrupowaniu w tureckiej Antalyi. – Okres czterech tygodni przygotowań był rozpisany dużo wcześniej i mieliśmy pewien plan, jak go realizować. Wiadomo, że na miejscu są czynniki takie jak pogoda i ogólne pojęta organizacja taka jak dostęp do siłowni i boisk. W tej kwestii zakłóceń nie było – ocenia Kamil Kiereś, trener Górnika. – Pierwsze dwa tygodnie w Polsce nie były poświęcone na wypracowanie elementów taktycznych i w Turcji trzeba było to przypominać. Obóz miał za zadanie sprawdzić, czy nasza jedenastka nadal jest tą jedenastką z końcówki rundy, ale również chodziło o to, żeby znaleźć plan B. W sezonie różne sytuacje mogą się wydarzyć i ten drugi plan w formie nazwisk innych zawodników trzeba mieć w głowie – dodaje szkoleniowiec Górnika.

Na obozie w Turcji poza zawodnikami z kadry szkoleniowiec beniaminka przyglądał się zawodnikom testowanym. Byli to: Ruben Lobato, który po powrocie podpisał kontrakt z klubem, a także Vanja Marković i Gerson. Pierwszy z wymienionych nie przekonał do siebie sztabu szkoleniowego. Natomiast przyszłość brazylijskiego obrońca, który już kiedyś był zawodnikiem Górnika powinna wyjaśnić się niebawem.

W pierwszym wiosennym meczu o punkty łęcznianie zmierzą się w Grodzisku Wielkopolskim z zajmującą 16 miejsce, czyli tuż za Górnikiem, Wartą Poznań. Jesienią w Łęcznej górą był zespół z Poznania, który zwyciężył 4:0. Od tamtego czasu w grze obu zespołów zmieniło się jednak wiele i trudno przewidzieć jakim wynikiem zakończy się najbliższe spotkanie. Pewne jest jednak, że udany start rozgrywek dla każdej z ekip może okazać się w późniejszym czasie czymś na wagę złota.

Jakim składem zagrają?

Górnik koniec 2021 roku wygrał trzy ostatnie ligowe mecze z rzędu i wydostał się ze strefy spadkowej. W przerwie pomiędzy rozgrywkami ekipę z Łęcznej wzmocnił jedynie hiszpański obrońca Ruben Lobato. Z tych dwóch względów trener Kamil Kiereś w meczu z Wartą Poznań zapewne postawi na sprawdzone ustawienie taktyczne i personalne. Jakim składem Górnik może zagrać w Grodzisku Wielkopolskim? Oto nasz typ: Gostomski –Szcześniak, Rymaniak, Leandro – Goliński, Serrano, Gąska, Gol, Krykun – Mak, Śpiączka.

Mecz pomiędzy Wartą, a Górnikiem rozpocznie się w niedzielę o godzinie 12.30. Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie Canal + Sport 3.

TERMINARZ RUNDY WIOSENNEJ GÓRNIKA ŁĘCZNA