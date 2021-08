Górnik Łęczna wzmacnia się kolejnym zawodnikiem o statusie młodzieżowca

Szramowski to ofensywnie usposobiony i dobrze wyszkolony technicznie zawodnik. Ostatnie sześć lat spędził w poznańskim Lechu, w którego drugiej drużynie zadebiutował w II lidze. Co ciekawe, jego debiut przypadł na mecz w Łęcznej (0:0, 3 sierpnia 2019 roku – przyp. red.). Od tego czasu rozegrał już 45 spotkań na ogólnopolskiej arenie, w których zdobył trzy bramki. – To fantastyczne uczucie dołączyć do Górnika. Zawsze miałem marzenie, by zagrać w PKO BP Ekstraklasie, mam nadzieję, że to będzie już niedługo i że wymiernie pomogę zespołowi w osiąganiu kolejnych celów – powiedział Łukasz Szramowski po podpisaniu kontraktu z naszym Klubem.

– Łukasz to przede wszystkim młody zawodnik, wyszkolony w bardzo dobrej Akademii Lecha Poznań. Technicznie jest bardzo dobry i może grać na dwóch, trzech pozycjach, jeżeli chodzi o formacje ofensywne. Pozyskując Łukasza na zasadzie transferu definitywnego i podpisując z nim kontrakt na trzy najbliższe lata patrzymy w przyszłość, ponieważ poza umiejętnościami, które były tu kluczowe, przez najbliższe trzy sezony będzie miał nadal status młodzieżowca. To zawodnik zaledwie 19-letni, a mający za sobą już prawie 40 występów na poziomie centralnym, co też świadczy o tym, że ten chłopak potrafi dużo. Wiadomo, w Lechu Poznań jest duża konkurencja, więc wykorzystaliśmy to oraz fakt, że w grudniu tego roku kończył mu się kontrakt z poznańską drużyną. Po krótkich negocjacjach z Lechem doszliśmy do porozumienia i bardzo się z tego cieszę, że takiego zawodnika mamy teraz u siebie. Ja w Łukaszu widzę duże podobieństwo, jeżeli chodzi o sprawy stricte piłkarskie, do tego co reprezentował w zeszłym sezonie nasz wychowanek Karol Struski. Wierzę, że Łukasz zrobi u nas taki sam, albo nawet lepszy progres – ocenił z kolei Veljko Nikitović, dyrektor sportowy Górnika Łęczna.