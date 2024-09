Jarosław Niezgoda nie trafi do Motoru Lublin. Co z innymi transferami?

Niezgoda od początku 2024 roku jest wolnym zawodnikiem. Po tym, jak wygasła jego umowa z Portland Timbers był przymierzany do kilku zespołów. Ostatnim z nich był właśnie klub z Lublina. 29-latek uczestniczył nawet w treningach. Wiadomo jednak, że temat pozyskania tego piłkarze jest już nieaktualny.

– Jarek już nie uczestniczy z nami w treningach, to temat, który na razie nie zostanie podjęty – mówi Mateusz Stolarski, trener żółto-biało-niebieskich. Szkoleniowiec nie wyklucza jednak, że możliwe jest pozyskanie innych graczy z kartą na ręku.

– Jest grupa wolnych zawodników, którym się przyglądamy. Zobaczymy też, jak nasza kadra będzie funkcjonowała i czy będziemy potrzebowali kogoś z zewnątrz, ze względu na dość wąską kadrę. Jeżeli nie będzie takiej potrzeby, to zmian już nie będzie – dodaje szkoleniowiec.

W letnim okienku transferowym do drużyny beniaminka dołączyli: Marek Barto(FK Zeleziarne Podbrezova), Ivan Brkić (Neftci Baku), Kaan Caliskaner (Jagiellonia Białystok), Krzysztof Kubica (Benevento Calcio), Sergi Samper (FC Andorra), Christopher Simon (Generation Foot Dakar) oraz ostatnio Miłosz Lewandowski z Miedzi Legnica.

Jaką są w ogóle plany wobec tego ostatniego? 20-letni stoper w poprzednim sezonie pojawił się raz na boisku w Fortuna I Lidze i to na krótko, a do tego zaliczył jeden mecz w Pucharze Polski. – Każdy, kto dołącza do Motor ma szansę. Liczę że będzie się prezentował na tyle dobrze, że będę mógł z niego skorzystać – wyjaśnia trener Stolarski.