Motor Lublin będzie współpracować z Akademią Nauk Stosowanych Wincentego Pola

– Dzięki temu porozumieniu kontynuujemy współpracę akademii, klubu i społeczności Motoru z instytucjami naukowymi na terenie miasta. Cieszymy się na otwartość naszego nowego partnera. Liczymy na dobrą współprace, ponieważ w ofercie uczelni znajduje się szereg interesujących kierunków, dzięki którym nasi zawodnicy oraz specjaliści współpracujący w naszej akademii będą mogli dalej rozwijać swoje kompetencje, liczymy na to, że to będzie dobry punkt do dalszego rozwoju naszej akademii – mówi Grzegorz Koprukowiak, dyrektor akademii Motoru.

Radości z podpisania umowy nie kryją także przedstawiciele uczelni.

– To porozumienie otwiera nam drogę do szerszych i bardziej precyzyjnych umów w zakresie poszczególnych projektów, które możemy realizować. Akademia Wincentego Pola jest uczelnią, która posiada bardzo dobry potencjał szczególnie w zakresie wychowania fizycznego. Jako jedyni w Lublinie posiadamy kierunek wychowanie fizyczne pierwszy i drugi stopień. Dzięki temu możemy zaoferować naszemu partnerowi szereg kursów i szkoleń, ale i realizacji studiów właśnie na poziomie pierwszego i drugiego stopnia. Dodatkowo możemy zaoferować kursy języka obcego, ale i polskiego dla zawodników zagranicznych, którzy pojawiają się w drużynie – przekonuje rektor AWP, dr. hab. Mariusz Korczyński.