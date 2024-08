Motor Lublin i KUL podpisały umowę o współpracy. „To historyczny dzień”

Dodatkowo akademia Motoru zapewni chociażby: udział w szkoleniach dla kadry uniwersytetu, współpracę w działaniach mających na celu popularyzowanie edukacji młodzieży, a także możliwość realizacji praktyk studenckich dla studentów KUL.

Katolicki Uniwersytet Lubelski zapowiada, że młodzi zawodnicy będą mieli możliwość uczestnictwa w różnego rodzaju szkoleniach, a do tego zapewnia: wsparcie w organizacji projektów edukacyjnych oraz promowanie akademii oraz klubu na różnego rodzaju eventach organizowanych przez uczelnię.

– To historyczny dzień, ponieważ pierwszy raz w historii naszego miasta uniwersytet ściśle nawiązuje współpracę z profesjonalnym sportem. Mówi się, że Lublin to miasto uczelni wyższych i studentów, ale to także miasto sportu. Tym co łączy uniwersytet i sport jest przede wszystkim młodzież – wyjaśnia prof. Beata Piskorska, prorektor KUL ds. studentów, doktorantów i rozwoju.

– Właśnie w młodzieży klubu Motor Lublin i akademii dostrzegamy ogromny potencjał w zakresie współpracy z uniwersytetem i w wsparcie w procesie szkolenia, organizowania wspólnych wydarzeń, w których chcemy wzmacniać potencjał szkoleniowy, warsztatowy, ale i wsparcie naszych dydaktyków, naukowców, a do tego know-how z nauki, które może stanowić wsparcie dla rozwoju na poziomie profesjonalnym sportu, ale i poziomie amatorskim. Współpraca to wsparcie w transferze wiedzy, z nauki do sportu, ale też wsparcie młodych ludzi w ich rozwoju. Zaczynamy szkolenia, które mają na celu wzmacnianie zdolności komunikacyjnych, ale i szkolenia z zakresu kreowania własnego wizerunku dla sportowców. Te szkolenia przenosi nasza akademia nowoczesnych mediów i komunikacji, która będzie stanowiła wsparcie medialne i promocyjne klubu – dodaje prof. Piskorska.

– Bardzo cieszymy się jako klub, akademia i społeczność, że taka współpraca ze środowiskiem naukowym stała się faktem. Trendem w światowej piłce jest transfer wiedzy akademickiej do sportu. Rozmawiając o nawiązaniu tego porozumienia urzekła mnie charakterystyka uczelni oraz profil działalności. Rozmawialiśmy, że uczelnia kształci na wielu kierunkach, ale prowadzi też badania nad suplementacją, nad składem napoi energetycznych, jest środowiskiem bardzo otwartym, do prowadzenia badań o aspekcie praktycznym. Chcemy, żeby porozumienie obejmowało, jak najwięcej obszarów. Pani rektor powiedziała o wizerunku medialnym dla młodzieży, chcemy, żeby ta nasza młodzież szykująca się do profesjonalnej gry też potrafiła sobie poradzić w sytuacjach medialnych – mówi Grzegorz Koprukowiak, dyrektor akademii Motoru i wicedyrektor sportowy w klubie z Lublina.